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25. Motif Halkbilim Ödülleri Sahiplerini Buldu

​​​​​​​Başkanlığını Sanayici İş adamı Mehmet Zeki Baykal’ın yaptığı Motif vakfı tam 25 yıldır yılın enlerine plaket vermeye devam ediyor. 2019 yılının enlerine Plaketleri Yıldız Teknik Üniversitesi Davutpaşa Kampüsü Kongre ve Kültür Merkezi Toplantı salonunda yapılan ödül töreninin onur konuğu Binali Yıldırım oldu.

25. Motif Halkbilim Ödülleri Sahiplerini Buldu

​​​​​​​Başkanlığını Sanayici İş adamı Mehmet Zeki Baykal’ın yaptığı Motif vakfı tam 25 yıldır yılın enlerine plaket vermeye devam ediyor. 2019 yılının enlerine Plaketleri Yıldız Teknik Üniversitesi Davutpaşa Kampüsü Kongre ve Kültür Merkezi Toplantı salonunda yapılan ödül töreninin onur konuğu Binali Yıldırım oldu.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
28 Aralık 2019 Cumartesi 12:52
25. Motif Halkbilim Ödülleri Sahiplerini Buldu

25. MOTİF HALKBİLİM ÖDÜLLERİ SAHİPLERİNİ BULDU

Motif Vakfı tarafından bu sene 25incisi düzenlenen Halkbilim Ödülleri Yıldız Teknik Üniversitesi Davutpaşa Kongre ve Kültür Merkezinde düzenlenen tören ile sahiplerini buldu.

İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner 

Düzenlenen törende ayrıca 28. Dönem TBMM Başkanı ve son Başbakan Binali Yıldırıma 25. Yıl Onur Ödülünü vakıf başkanı Mehmet Zeki Baykal’ın elinden aldı.

Binali Yıldırım Ödülünü aldıktan sonra oldukça uzun bir konuşma yaparak İBB’nin yeni yönetimi bir çok salonu etkinliklere kapatsa da 17 yıllık dönemde yaptıkları çalışmalarla YTÜ’nün salonu gibi her yerde salonlar yaptıklarını ifade etti. Yıldırım İstanbul halkı üzülmesin her şey bizim kontrolümüzde diyerek yapılacak olan ilk seçimde İstanbul’u tekrar Ak Parti’nin kazanacağı sinyali verdi.

Kimler Ödül Aldı ?

UNESCO tarafından 2003 yılında kabul edilen İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirasının Korunması Sözleşmesinden hareketle bölgenin kültürel mirasını gelecek kuşaklara aktarmak amacıyla oluşturdukları müzenin Maddi Folklar Ürünleri Derleme ve Yaşatma Ödülüne layık görülmesinin gurur verici olduğunu belirten Öger müzenin kurulmasında destek veren NEVÜ Rektörü Prof. Dr. Mazhar Bağlıya üniversite yönetimine kurumlara ve müzenin sürdürülebilirliğini sağlayan Türk Halk Bilimi Bölümü öğrencilerine teşekkür etti.

Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörlüğüne Türk Folkloruna Katkı Sağlayan Kuruluş Ödülü ,Sanatçı Ahmet Şafak’a Halk Müziği Hizmet Ödülü, Sami İşel’e Halk Oyunları Hizmet Ödülü, Prof. Dr. Muhtar Kutlu’ya Halk Bilim Hizmet Ödülü, TRT Müzik -Türkü Dolu Hayatlara Medya Halk Bilim Ödülü, Gaziantep Üniversitesi Rektörlüğüne Büyük Ödül takdim edildi.

Ayrıca Motif Özel Ödülleri ise Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu’ya Yurt Haberler Müdürü Kerim Ulak’a, Ankara Devlet Türk Halk Müziği Koro Sanatçısı Arif Çelik’e, Olay Tv Türkü Diyenler Programına, Ülke Tv ‘den Konuşacaklarımız Var Programına, Beyaz Tv’den Belma Belen’le Geziyoruz Programına, CNN Türk’ten Güven İslamoğlu ile Seyirci Kalmayın Programına TRT Müzik Hayde Programına NTV Ayrıcalıklı Rotalar Programına ve Haber Türk Şehir Hikayeleri Programına verildi.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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