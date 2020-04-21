banner175
Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul
hafif yağmur
GÜNCEL SİYASET YAZARLARIMIZ EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK YAŞAM TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT İLÇELER TÜRKİYE MAGAZİN YEREL Asayiş
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
İki Ay Önce Bizler İçin Sıradan Olan Bir Çok Şey Bugün İmkansız Oldu…
Son Dakika
İki Ay Önce Bizler İçin...
Mahsun Usta'dan Sağlık Çalışanlarına Lezzet Şöleni ...
Son Dakika
Mahsun Usta'dan Sağlık Çalışanlarına Lezzet...
Korona Virüsüne Son Vermek İçin Ne Tür Teknikler Vardır ?
Korona Virüsüne Son Vermek İçin...
Başakşehir Şehir Hastanesinin İlk Etabı Açıldı
Son Dakika
Başakşehir Şehir Hastanesinin İlk Etabı...

23 Nisan’da 23 Bin Kitap

Zeytinburnu Belediyesi 23 Nisan’ın 100’üncü yılını 23 bin kitapla kutluyor.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
21 Nisan 2020 Salı 13:19
23 Nisan’da 23 Bin Kitap
banner171

Zeytinburnu Belediyesi 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın 100’üncü yılını çocuklara ücretsiz olarak dağıtacağı 23 bin adet kitapla kutluyor. “23 Nisan’da 23 Bin Kitap” kampanyasına www.zeytinburnu.istanbul üzerinden online olarak form dolduranların kitapları adreslerine ücretsiz olarak gönderiliyor. Sadece Zeytinburnu’nda ikamet edenlerin başvurularının onaylandığı kitap dağıtım etkinliği süresince çocuklara; yazar Mevlana İdris Zengin’in “Mardinli Saatçi İle Madridli Zappparo”, Melih Tuğtağ’ın “Alaca Efsanesi”, Mustafa Kutlu’nun “Uzun Hikaye”si, Alim Yıldız’ın “Yunus Emre” ve Rasim Özdenören’in “Gül Yetiştiren Adam” adlı eserleri ulaştırılıyor.

BAŞKAN ARISOY; “23 NİSAN’IN 100’ÜNCÜ YILINI OKUYARAK KUTLAYALIM”

23 Nisan’ın 100’üncü yılını evde geçirmek zorunda kalan çocukları unutmadıklarını ve onlara sosyal medya hesabı üzerinden özel bir sürprizle seslenen Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, “ Sevgili çocuklar, belki unuttunuz ama hatırlatayım, 23 Nisan geliyor. Hem de büyük bir sürprizle. 23 bin sürprizle. Evet, 23 Nisan 23 bin kitapla geliyor. 23 Nisan Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 100’üncü yılını, bu özel günü, 5 özel eserle bir okuma bayramına çevireceğiz.” mesajını verdi.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İBB.Kültür Daire Başkanlığı, “Yücel’in Çiçekleri Belgeseli”ile evinize konuk oluyor.
İBB.Kültür Daire Başkanlığı, “Yücel’in Çiçekleri Belgeseli”ile evinize konuk oluyor.
İnsansız Dünyalar,İnsansız Hayatlar !
İnsansız Dünyalar,İnsansız Hayatlar !
Türkiye'nin Yüzü Gülsün Diye Her Ev Bir Okula Dönüşüyor...
Türkiye'nin Yüzü Gülsün Diye Her Ev Bir Okula Dönüşüyor...
Yazar Yusuf Dursun : Önce insan-Müslüman Sonra Şaiir Yazarım …
Yazar Yusuf Dursun : Önce insan-Müslüman Sonra Şaiir Yazarım …
“Free Fun” Washıngton’un En Eski Bağımsız Film Festivali’nde Yarışacak
“Free Fun” Washıngton’un En Eski Bağımsız Film Festivali’nde Yarışacak

banner186

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    İstanbul Times Haber Merkezi

    Yeşiltepe Mah. 74 Sokak NO:3/A Kat : 1 Daire :1 Zeytinburnu-İstanbul

    0212 - 415 82 05

    2012 © by İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    banner169