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Voleybol Turnuvası Şampiyonu Belli Oldu

Küçükçekmece Belediyesi tarafından düzenlenen ‘Kurumlar Arası Voleybol Turnuvası’ oynanan final maçı ile sona erdi.

Voleybol Turnuvası Şampiyonu Belli Oldu

Küçükçekmece Belediyesi tarafından düzenlenen ‘Kurumlar Arası Voleybol Turnuvası’ oynanan final maçı ile sona erdi.

haber 2
haber 2
20 Aralık 2019 Cuma 14:54
Voleybol Turnuvası Şampiyonu Belli Oldu

Osman Solakoğlu Kapalı Spor Salonu'nda, TOKİ Şehit Çağlar Cambaz Ortaokulu ile Özel Bilfen Koleji arasında oynanan final maçıyla kupanın sahibi belli oldu. Rakibini 3-0'lık skorla yenen TOKİ Şehit Çağlar Cambaz Ortaokulu turnuvanın şampiyonu oldu. Özel Bilfen Koleji ikinci, Küçükçekmece Belediyesi Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü üçüncü ve Sultan Reşat Ortaokulu dördüncü oldu.

Final maçlarını Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi çok sayıda taraftarla birlikte izledi.

 

Kemal Çebi: Eğitim, Kültür, Sanat ve Spor Vazgeçilmezlerimizdir

 

Düzenlenen turnuvadan dolayı duyduğu mennuniyeti ifade eden Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, ‘’Küçükçekmece Kurumlar arası voleybol turnuvasını, sosyalleşme, kaynaşma ve dostluk bağlarımızı geliştirmesi açısından çok önemsiyorum. Bu konuda emek vermiş olan Küçükçekmece Belediyesi Gençlik ve Spor Müdürümüze, ekibine, İlçe Gençlik Spor Müdürümüze ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Turnuvaya bu sene 33 takım katıldı, önümüzeki yıl katılan takım sayısını artırarak, geliştirerek, daha iyilerini yaparak spora katkı sunmaya devam edeceğiz. Küçükçekmece’de, eğitim, kültür, sanat, spor bunlar bizim vazgeçemeyeceklerimizdir. Bu konularda kesinlikle tasarruf yapmayacağız. Bu turnuvaya takım oluşturarak katılan tüm kurumları tebrik ediyor, sporcularımıza teşekkür ediyorum ‘’ dedi.

 

Turnuvada 33 Takım 330 Sporcu Mücadele Etti

 

Resmi ve özel kurumlar arasında ilişkileri geliştirmek, iş verimliliğini artırmak, ilçede amatör spora olan ilgiyi her yaş kademesinde arttırarak toplumsal spor bilincini yerleştirmek, Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürlüğü'nün spor alanlarının kullanımını artırmak ve hareketlendirmek amacıyla düzenlenen voleybol turnuvasına, 33 takm ve 330 sporcu katıldı.  Final maçları ile birlikte toplam 68 karşılaşmanın oynandığı turnuvada dereceye giren takımlar ve en iyiler arasında giren 40 sporcuya kupa, madalya ve hediye çekleri, Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, Belediye Başkan yardımcısı Sedat Özkan, Küçükçekmece Belediyesi Gençlik ve Hizmetleri Spor Müdürü Sedat Gazi, Küçükçekmece Belediyei Sağlık İşler Müdürü Saniye Yıldız ve Küçükçekmece İlçe Gençlik Spor Müdürü Göksun Öz tarafından düzenlenen törenle verildi.

 

TURNUVA SONUÇLARI

 

1.TOKİ Şehit Çağlar Cambaz Ortaokulu

2.Özel Bilfen Koleji

3.Küçükçekmece Belediyesi Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü

4.Sultan Reşat Ortaokulu

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