Sefaköy Iğdır'lılar Dernek Başkanı Karaali: Sorumluluğumun Farkındayım

. Derneğin kurulduğu günden beri yönetiminde ve kurucularından olan Celal Karaali oy birliği ile dernek başkanlığına seçildi. Sefaköydeki Dernek merkezinde gerçekleşen kongrenin divan başkanlığını İş İnsanı ve siyasetçi Özdemir Polat yaptı. Polat’a Cemalettin Kaymaz, Seriye Karaali ve Tayfun Ercan eşlik etti.

KARAALİ: DERNEĞİMİZ BİR ÖZLEMİN BİR HASRETİN ÜRÜNÜDÜR

Düzenlenen Olağanüstü kongre saygı duruşu ve istiklal marşının okunmasıyla başladı. Üyelerin önerisi üzerine tek liste olarak seçime katılan Gazetemizinde İmtiyaz sahibi olan Celal Karaali, üyelerin oyuyla dernek başkanlığına seçildi. Derneğin eski Başkanından Sinan Bayat, Emirali Karaali, Şükrem Aras ve Cemal Avcı’nın da (İstanbul dışında olanlar hariç) hazır bulunduğu ve yönetimde yer aldığı liste onaya sunulmadan önce gündem dahilin de yapılması gereken faaliyet raporu ve denetim raporu okunarak oylamaya sunuldu. Daha sonra ise Karaali kısa bir konuşma yaparak derneğin geçmişi hakkında bilgi verdi. Karaali, ‘’Bir Özlemin, bir hasretin veya bir eksikliğin giderilmesi amacıyla kurulan derneğimiz Iğdırlıların buluşma adresi oldu. Kurucu Yönetim Kurulu Üyesi olduğum derneğimiz Aydın Şavluk’un başkanlığında, Kent Yaşam Gazetesi’nde kuruldu. Yasal işlemler tamamlandıktan sonra 2010’un son ayında görkemli bir açılışla binlerce Iğdırlı ile buluştu. Daha sonra ise derneğimiz ilk gecesini 2011’de Sefaköy’de Klas Düğün Salonunda yaptı. Yine bu gecemizde yaklaşık 600 Iğdırlının ve misafirlerimizin buluşmasına ev sahipliği yaptık” dedi.

BİR YIL SONRA GÖREV DEĞİŞİMİ

Derneğin bugüne kadar nasıl geldiğinden bahseden Karaali sözlerini şöyle sürdürdü:

‘’Dillere destan bir açılış ve gecenin sonra ilerleyen süreçte bazı sıkıntılar yaşandı ve derneğimizi olağanüstü kongreye götürerek yeni bir yönetim oluşturduk. Emirali Karaali başkanlığında oluşturulan yeni yönetim kurulu da çok önemli çalışmalara birde gece sığdırarak çalışmalarını taçlandırdılar. Mahmutbey Holidayınn otelde yaptığımız gece gerek katılımı gerek ise içerik ve sanatçı renkleriyle değim yerindeyse 5 yıldızlı bir gece olmuştu.

ŞÜKREM ARAS DÖNEMİ

Emirali Karaali’den sonra derneğin başkanlığını üstlenen Şükrem Aras, babacan yapısıyla dernek içinde sağladığı hoş ortamı daha sonra Iğdır’a yerleşmesi nedeniyle yönetim kurulu kararıyla Sinan Bayat’a bırakmıştı.

YÖRESEL LEZZETİMİZ TAŞ KÖFTE HALA SORULUYOR

Av. Sinan Bayat’ın başkanlığında yol alan derneğimiz devamında Bayat’ı seçim yöntemiyle göreve getirdi. Ve Bayat’ta kendi döneminde sosyal dernek adına önemli hizmetler, ziyaretler, nevruz gibi milli bayramlarda yer aldı. Devamında ise Bayat’ta dönemini yöresel lezzetimiz olan Taş Köfteli geceyle taçlandırdı. Sinan Bayat’ın siyasete girmesi nedeniyle başkanlığı yine yönetim kurulu kararıyla olağan kongreye kadar Cemal Avcı’ya bıraktı.

ABDULHADİ AKMUGAN DÖNEMİ

Her zaman toparlayıcı olan Akmugan döneminde özellikle Iğdır’a yaptığımız ziyaretler değim yerindeyse ‘çıkarma’ boyutunda oldu ve Iğdır sporun gecesine katılmanın yanı sıra başta valilik olmak üzere Iğdır’ı yöneten kim varsa herkesle diyalog içerisine girerek derneğimizin tanıtımını yaptık. Iğdır’ın düşman işgalinden kurtuluşunu hem Bakırköy’de hem de Halkalı’da iki yıl üst üste kutladık.

İMDAT ATABEY DÖNEMİNDE AJANDA ÇIKARDIK

Abdulhadi Akmugan siyasete girmesi nedeniyle, etik olmaz düşüncesiyle birlikte, başkanlığı yönetim kurulu kararıyla İmdat Atabey’e bıraktı ve Olağan seçime az bir zaman kala gerçekleşen bu görevlendirme daha sonra normal seçimle devam edereki Atabey dönemini başlattı. Bu dönemde İmdat Atabey başkanlığında 2019’u kapsayan ve büyük oranda Iğdırlı hemşehrilerimizin reklam desteği ile ajanda çıkardık. Daha sonra oluşan şartlar yeniden bir olağanüstü seçime sürükledi.

BU BİR BAYRAK YARIŞIDIR

Özetliyecek olursak, bu bir bayrak yarışıdır ve görev alan tüm başkanlarımızın amacı bu derneğin bayrağını daha yükseklere dikmek olmuştur. Hatta sadece başkanlar değil yönetim kurulu üyelerimizde aynı amaçla çalışmışlardır. Gazetede kurduğumuz derneğimizin her döneminde ve tüm başkanların yanında yer aldım. Gelinen nokta da ise, bu derneğe emek veren arkadaşların önerisiyle bugün bu görevi de ben üstleniyorum. Sorumluluğumun ve yükümün ağırlığının farkındayım. Ancak hep söyledim yine söylüyeceğim, bu bir takım işidir. Başarıda, başarısızlıkda takımındır. Ben bu takımla güzel işlere imza atacağımıza inanıyorum. Ve bu bayrağı daha yükseklere dikeceğime inanıyorum” dedi.