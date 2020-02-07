Küçükçekmeceli Öğrencilere Başkan Amcalarından Karne Hediyesi

Başkan Çebi: Eğitime her türlü desteği vermeye devam edeceğiz

Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, “Öğrencilerin tatillerini verimli geçirmesi ve onlara karne hediyesi olması amacıyla İstanbul’un tarihi ve turistik mekanlarına ücretsiz geziler düzenledik. Bu gezilerin onlar için aynı zamanda bireysel anlamda farkındalık, özgüven ve yaratıcılık kaynağı olacağını biliyorum. Akıl ve bilim yolunda, kültürü sanatı hayatına katmış, milli değerlerine bağlı, geçmiş ve gelecek arasında köprüler kuran nesiller yetişmesi için eğitime her türlü desteği vermeye devam edeceğiz. İkinci yarıyıl döneminde tüm öğrencilere başarılar diliyorum” diye konuştu.

İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner

Hem eğlendiler hem öğrendiler

Öğrencilerin düşünce dünyasına, gelişimine ve çevre koruma bilincine de katkıda bulunmayı hedefleyen Küçükçekmece Belediyesi, ilçedeki 7 Bilgi Evi ve Çocuk Üniversitesi’nin üyelerine 30’ar kişilik gruplar halinde İstanbul’un tarihi ve turistik

mekânlarını gezdirdi. Öğrencilerin birçoğu ilk kez müzeye gitmenin ve yaşadıkları kente dair yeni bir şeyler öğrenmenin heyecan ve mutluluğunu yaşadı.

Atam yanımdaymış gibiydi

Sömestir tatilini bilim ve kültür gezileriyle verimli bir şekilde değerlendiren Küçükçekmeceli öğrenciler, ikinci döneme de motive olarak başladı. Şişli Atatürk Evi Müzesi’ne giden 7. sınıf öğrencisi Aleyna Nur Yılmaz, gezinin kendisini çok etkilediğini ifade ederek, “Şişli Pembe Köşk Atatürk Evi Müzesi’ne ilk kez gittim. İlk girdiğimde çok etkilendim. Sonuçta orada Atamızın yaşadığını bilmek çok güzel. Yürürken kendimi Atatürk ile beraber yürüyormuş gibi hissettim. Bize bu fırsatı veren Başkanımız Kemal Çebi’ye teşekkür ederim” dedi.

Kemal Çebi’ye teşekkür ederim, o bizim amcamız

Cumhuriyet Müzesi’ne giden 2. sınıf öğrencisi Elif Azra Yıkılmaz ilk müze deneyiminin kendisini çok mutlu ettiğini ifade ederek, Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi’ye teşekkürünü “ O bizim amcamız” sözüyle dile getirdi.

Kendimi masal kahramanı gibi hissettim

7. sınıf öğrencisi Şevval Arslan ise Miniatürk’e gittiğini belirterek, “Çok güzel zaman geçirdim. Türkiye’deki bütün güzel eserlerimizin minyatür halini gördüm ve gezerken açıkçası kendimi masal kahramanı gibi hissettim” dedi.

Küçükçekmeceli çocuklar, kültür gezileri kapsamında Halkalı Klasik Araba Müzesi, Havacılık Müzesi, Harbiye Askeri Müzesi, Miniatürk, İstanbul Modern Sanatlar Müzesi, Beşiktaş Jimnastik Müzesi, Denizcilik Müzesi, Hababam Müzesi, İş Bankası Müzesi, Türk-İslam Eserleri Müzesi, İslam Bilim ve Teknoloji Tarihi Müzesi, Aşiyan Müzesi, Şişli Atatürk Evi Müzesi, Su Müzesi, Halk Ekmek, İstek Vakfı Bilim Müzesi, Santral İstanbul, Cumhuriyet Eğitim Müzesi, Karanlık Diyalog ve Panorama Müzesi’ni ziyaret etti.