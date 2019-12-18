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Küçükçekmeceli Öğrencilerden Ata’ya Özlem Şiirleri

Ata’ya Özlem Şiir Okuma Yarışması Ödülleri Verildi

Küçükçekmeceli Öğrencilerden Ata’ya Özlem Şiirleri

Ata’ya Özlem Şiir Okuma Yarışması Ödülleri Verildi

haber 2
haber 2
18 Aralık 2019 Çarşamba 12:40
Küçükçekmeceli Öğrencilerden Ata’ya Özlem Şiirleri

Küçükçekmece Belediyesi’nin İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle düzenlediği ‘Ata’ya Özlem’ konulu Şiir Okuma Yarışması’nda dereceye girenlere ödülleri verildi.

Sefaköy Kültür ve Sanat Merkezi’nde gerçekleşen ödül törenine, Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, Küçükçekmece İlçe Milli Eğitim Müdürü Ramazan Aşcı, Küçükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı Güven Aydın başta olmak üzere okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve çok sayıda veli katıldı. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e özlemlerini şiirlerle anlatan Küçükçekmeceli öğrenciler ve öğretmenler herkesi duygulandırdı. Programda, yarışmada derece alan öğrenciler ve öğretmenler Ata’ya Özlem şiirlerini seslendirdi. Dereceye girenlere para ödülü verildi.

 

Kemal Çebi: Mustafa Kemal Atatürk’ün ve Cumhuriyet’in Gerçek Sevdalıları ve Koruyucuları Çocuklardır

 

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından söz alan Kemal Çebi, “Ata’ya saygı ve özlem güneş enerjisi gibidir. Dünya döndükçe devam edecektir. Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk bu Cumhuriyeti bize hediye etti, gençlere emanet etti. O her şeyin 100 yıl, 300 yıl sonrasını planladığı gibi ülkenin de kime emanet edilebileceğini iyi biliyordu. Özellikle çocuklarımıza çok iyi bakalım, onlar bizim geleceğimiz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ve Cumhuriyet’in gerçek sevdalıları ve koruyucuları onlardır. Şimdi çocuklarımızın burada okumuş olduğu Ata’ya Özlem şiirlerini dinlerken gözlerim yaşardı. Bir vatan bilinci, Cumhuriyet sevdası çok önemlidir. Bu çocuklarımızı gördükten sonra kimse boşuna uğraşmasın bu Cumhuriyet’i asla zaafa uğratamayacaklar. Bu değerlerimizi gözümüz gibi korumamız gerekiyor. Cumhuriyetin değerleri hiç yaşamamış olanların çok daha fazla bildiği bir şeydir. Bu ülkede her kim hangi kurumda nerede görev yapıyorsa yapsın, asla Mustafa Kemal Atatürk’e ve Cumhuriyet’e borcumuzu ödeyemeyiz. Bu konuda kendimi çok sorumlu hisseden, yaptığım görevlerde Cumhuriyet’e borcumu tamamlayabilecek miyim diye düşünen biriyim. Ben bugün 52 yıl yaşadığım 800 bin nüfuslu bir yerde belediye başkanı seçilebiliyorsam bu Cumhuriyet’in eseridir. Sanatçı sanatçı olabiliyorsa, öğretmen, öğretmenlik yapabiliyorsa bu Cumhuriyetin eseridir” dedi.

 

“Değerlerimize Sahip Çıkmamız Lazım. Mustafa Kemal Atatürk de Bu Değerlerden Bir Tanesidir”

 

Küçükçekmece İlçe Milli Eğitim Müdürü Ramazan Aşçı da, “Değerlerimize sahip çıkmamız lazım. Mustafa Kemal Atatürk de bunlardan bir tanesi. Unutmamak, unutturmamak lazım. O nedenle bu yapılan çalışmayı önemsiyorum. Bu tür yarışmalar çocuklarımızın özgüveninin gelişmesine de sebep oluyor. Biz öğrencilerimizin karakterlerinin gelişmesine çok önem veriyoruz. Eğitim sisteminin bir paydaşı da öğrenciler. Bu nedenle okullara yazı gönderdim. Eğitim sistemiyle alakalı öğrencilerimiz ne düşünüyor. Ortaokul, ilkokul ve lise öğrencileri ne düşünüyor. Bununla alakalı bir veri toplayacağız” dedi.

 

İlkokul ve Ortaokul Birincisi Yeşilyuva Okulu

 

Yarışmada, İlkokul kategorisinde Yeşilyuva İlkokulu’ndan Defne Altunoğlu İlk Ateşi O Yaktı şiiriyle, Ortaokul kategorisinde Yeşilyuva Ortaokulu Cansu Kaygısız Mustafa Kemal’in Kağnısı şiiriyle, Lise Kategorisinde Özel Çağdaş Bilimler Koleji Anadolu Lisesi öğrencileri, Eyüphan Kaya, Birkan Işık, Derya Sancar, Pelin Altun, Sedanur Kaya ve Dicle Enes Altıntop Ata’ya Özlem Oratoryosuyla, Öğretmen kategorisindeDr. İsmet Birgül ilkokulu’ndan Günce Kurt O Gün şiiriyle birinci oldu.

 

Yarışmacıları 7 Kişilik Bağımsız Jüri Değerlendirdi

 

Programda, yarışmada derece alan öğrenciler ve öğretmenler teker teker Ata’ya Özlem şiirlerini seslendirdi. Yarışmaya ilçe genelindeki okullardan 342 öğretmen ve öğrenci katıldı. Öğrencilerin ve öğretmenlerin yarışmaya hazırlık aşamasını anlatan ‘Finale Giden Yol’ videosu ise büyük alkış aldı. Yarışmada dereceye giren öğrencilere ise protokol üyeleri tarafından para ödülü verildi. Yarışmacıları, 7 kişilik bağımsız bir jüri değerlendirdi. Bunlar; Aydın Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili Ve Edebiyatı Bölümü Öğretim Görevlisi Ercan Sertdemir, Marmara Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili Ve Edebiyatı Bölümü Araştırma Görevlisi Dr. Muhammet Cem Öz, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili Ve Edebiyatı Bölümü Araştırma Görevlisi Dr. Bilal Alpaydın, Marmara Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Nusret Gedik, Sabahattitin Zaim Üniversitesi Türkçe Öğretmenliği Bölüm Başkanı Öğretim Üyesi Dr. Necmettin Özmen, Eski Trt Spikeri-Sabahattitin Zaim Üniniversitesi Öğretim Görevlisi Harun Yöndem, Arel Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Muhammet Yelten oldu.

 

ATA’YA ÖZLEM ŞİİR OKUMA YARIŞMASI SONUÇLARI:

 

İlkokul kategorisi;

1. Yeşilyuva İlkokulu Defne ALTUNOĞLU (İlk Ateşi O Yaktı)

2. Yeşilyuva İlkokulu Ela YELKEN (Atatürk Olmak)

3. Hayriye Gök İlkokulu Afa TAŞ (Ata’ya Hasret)

Ortaokul Kategorisi;

1. Yeşilyuva Ortaokulu Cansu KAYGISIZ (Mustafa Kemal’in Kağnısı)

2. Yeşilyuva Ortaokulu Tuğçe Arslan (Mustafa Kemal’i Düşünüyorum)

3. 700. Yıl Osmangazi Ortaokulu Enes KAPÇIK (İzindeyiz Atam)

Lise Kategorisi;

1. Özel Çağdaş Bilimler Koleji Anadolu Lisesi Eyüphan KAYA, Birkan IŞIK, Drya SANCAR, Pelin ALTUN, Sedanur KAYA ve Dicle Enes ALTINTOP (Ata’ya Özlem)

2. Kadriye Moroğlu Anadolu Lisesi Emine SEKMAN (O Gün)

3. Gülten Özaydın Çok Programlı Anadolu Lisesi Can DOĞAN (Mustafa Kemal)

Öğretmen Kategorisi;

1. Dr. İsmet Birgül ilkokulu Günce KURT (O Gün)

2. Tahsin Banguoğlu ilkokulu Begüm İMREN (Mustafa Kemal’e Giden Yol)

3. Özel Çağdaş Bilimler Koleji Anadolu Lisesi Okan CİNEMRE (Atatürk Kurtuluş Savaşında)

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