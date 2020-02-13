banner175
Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul
GÜNCEL SİYASET YAZARLARIMIZ EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK YAŞAM TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT İLÇELER TÜRKİYE MAGAZİN YEREL Asayiş
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Eğlenceli Bilim Atölyesi Başlıyor
Son Dakika
Eğlenceli Bilim Atölyesi Başlıyor
Vatandaşa Konya'da Yaşanan Şiddet ve Ölüm Olayını Sorduk
Son Dakika
Vatandaşa Konya'da Yaşanan Şiddet ve...
İşte CHP'nin İstanbul Kadrosu
Son Dakika
İşte CHP'nin İstanbul Kadrosu
Marmaray, İstanbulkart Aktarma Sistemine Dahil Edildi
Son Dakika
Marmaray, İstanbulkart Aktarma Sistemine Dahil...

Küçükçekmece’de Suzan Kardeş Rüzgarı

Balkan Müziğinin güçlü sesi Suzan Kardeş Küçükçekmece Belediyesi’nin düzenlediği konserde sevenleriyle buluştu. Küçükçekmecelilerin büyük ilgi gösterdiği konserde Suzan Kardeş sahneden Sezen Aksu’ya özel olarak teşekkür etti.

haber 1
haber 1
13 Şubat 2020 Perşembe 12:18
Küçükçekmece’de Suzan Kardeş Rüzgarı
banner171

Küçükçekmece Belediyesi'nin Cennet Kültür ve Sanat Merkezi’nde düzenlediği konserde hayranlarıyla buluşan Suzan Kardeş, hareketli Rumeli ve Balkan ezgilerini seslendirdi. Bir buçuk saat boyunca sahnede kalan Suzan Kardeş, Küçükçekmecelilerle birlikte eğlendi. Küçükçekmece’de olmaktan çok mutlu olduğunu ifade eden Kardeş'e müzikseverler şarkılarında hep bir ağızdan eşlik etti. Hem şarkıları hem de sahne performansı ile gönüllere taht kuran sanatçı, kariyer hayatı ile ilgili anılarını sahneden sevenleri ile paylaştı. Türk popunun dev ismi Sezen Aksu sayesinde ünlü olduğunu söyleyen Suzan Kardeş, “Ben Sezen Aksu’nun makyajını yapıyordum. Tam 36 yıl onunla çalıştım. Bir kere olsun kalbimizi kırmadı. Hiç kimsenin hakkında konuşmadı. Bazı insanlar bu dünyaya iyilik yapmak için gelir. Sezen Aksu da onlardan bir tanesi. Onun sayesinde bugün burada sizlerle bu anı paylaşıyorum. Hakkını ödeyemem. Ona çok teşekkür ediyorum” dedi.

“Amacım İnsanlara Moral Vermek”

Ülkemizin zor zamanlardan geçtiğini de kaydeden Suzan Kardeş, “Ülkemizde olup biten her şeyin farkındayız. Ama insanların biraz gerçeklerden uzaklaşmaya, moral bulmaya ihtiyaçları var. Bu akşam salon hınca hınç doluydu, seyirci çok güzeldi, katılımcıydı. Benim hayatımda süt liman değil. Hiç olmazsa etrafıma neşe, şenlik vermek istiyorum. Ben insanlara moral vermeye çalışıyorum” diye konuştu.

Yeni Albüm Müjdesi Verdi

Yeni çıkardığı Maxi Single ile de gençlerin Rumeli müziğini dinlemesini amaçladığını belirten Suzan Kardeş, “Maxi Single Rumelili gençlerin eski şarkıları farklı bir versiyonla dinlemelerini istedim. Bu şarkılar onlara biraz eski kalıyor, ben onları yeniliyorum. Mesela Yüksek Yüksek Tepeler acıklı bir türküdür. Ama biz onu gençlerin dinleyebileceği şekilde değiştirdik ve daha neşeli bir hale getirdik. Haziran ayında da büyükler için tam oynatmalık Rumeli albümü çıkartacağız” dedi. 

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Küçükçekmeceli Öğrencilere Başkan Amcalarından Karne Hediyesi
Küçükçekmeceli Öğrencilere Başkan Amcalarından Karne Hediyesi
Küçükçekmece’de ‘Mavi Düş Kitap Kulübü’ Buluşmaları Başlıyor
Küçükçekmece’de ‘Mavi Düş Kitap Kulübü’ Buluşmaları Başlıyor
Küçükçekmece’de Nâzım Hikmet’in 118.Yaşına Özel Sergi
Küçükçekmece’de Nâzım Hikmet’in 118.Yaşına Özel Sergi
Başkan Çebi’den Küçükçekmece’de Yılbaşı Ziyaretleri
Başkan Çebi’den Küçükçekmece’de Yılbaşı Ziyaretleri
‘Profesyonel’i Küçükçekmece Sahnesi’nde 3 Günde 1750 Sanatsever İzledi
‘Profesyonel’i Küçükçekmece Sahnesi’nde 3 Günde 1750 Sanatsever İzledi

banner186

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    İstanbul Times Haber Merkezi

    Yeşiltepe Mah. 74 Sokak NO:3/A Kat : 1 Daire :1 Zeytinburnu-İstanbul

    0212 - 415 82 05

    2012 © by İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    banner169