Küçükçekmece’de Suzan Kardeş Rüzgarı

Küçükçekmece Belediyesi'nin Cennet Kültür ve Sanat Merkezi’nde düzenlediği konserde hayranlarıyla buluşan Suzan Kardeş, hareketli Rumeli ve Balkan ezgilerini seslendirdi. Bir buçuk saat boyunca sahnede kalan Suzan Kardeş, Küçükçekmecelilerle birlikte eğlendi. Küçükçekmece’de olmaktan çok mutlu olduğunu ifade eden Kardeş'e müzikseverler şarkılarında hep bir ağızdan eşlik etti. Hem şarkıları hem de sahne performansı ile gönüllere taht kuran sanatçı, kariyer hayatı ile ilgili anılarını sahneden sevenleri ile paylaştı. Türk popunun dev ismi Sezen Aksu sayesinde ünlü olduğunu söyleyen Suzan Kardeş, “Ben Sezen Aksu’nun makyajını yapıyordum. Tam 36 yıl onunla çalıştım. Bir kere olsun kalbimizi kırmadı. Hiç kimsenin hakkında konuşmadı. Bazı insanlar bu dünyaya iyilik yapmak için gelir. Sezen Aksu da onlardan bir tanesi. Onun sayesinde bugün burada sizlerle bu anı paylaşıyorum. Hakkını ödeyemem. Ona çok teşekkür ediyorum” dedi.

“Amacım İnsanlara Moral Vermek”

Ülkemizin zor zamanlardan geçtiğini de kaydeden Suzan Kardeş, “Ülkemizde olup biten her şeyin farkındayız. Ama insanların biraz gerçeklerden uzaklaşmaya, moral bulmaya ihtiyaçları var. Bu akşam salon hınca hınç doluydu, seyirci çok güzeldi, katılımcıydı. Benim hayatımda süt liman değil. Hiç olmazsa etrafıma neşe, şenlik vermek istiyorum. Ben insanlara moral vermeye çalışıyorum” diye konuştu.

Yeni Albüm Müjdesi Verdi

Yeni çıkardığı Maxi Single ile de gençlerin Rumeli müziğini dinlemesini amaçladığını belirten Suzan Kardeş, “Maxi Single Rumelili gençlerin eski şarkıları farklı bir versiyonla dinlemelerini istedim. Bu şarkılar onlara biraz eski kalıyor, ben onları yeniliyorum. Mesela Yüksek Yüksek Tepeler acıklı bir türküdür. Ama biz onu gençlerin dinleyebileceği şekilde değiştirdik ve daha neşeli bir hale getirdik. Haziran ayında da büyükler için tam oynatmalık Rumeli albümü çıkartacağız” dedi.