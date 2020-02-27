Küçükçekmece Deprem Ve Afetlere Hazırlanıyor

Atakent Kültür ve Sanat Merkezi’nde gerçekleşen sertifika törenine, Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, Mahalle Afet Gönüllüleri Derneği Başkanı Hüseyin Karadayı, Başkan Yardımcıları, Birim Müdürleri, belediye çalışanları ve afet gönüllüleri katıldı. Program, Mahalle Afet Gönüllüleri Derneği Başkanı Hüseyin Karadayı’nın projeyi tanıtımı ile başladı. Ardından eğitime katılan 127 Küçükçekmeceli vatandaş ile 37 belediye personeli Mahalle Afet Gönüllüleri (MAG) yemini etti. Yeminini tamamlayanlara Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi sertifikalarını takdim ederek, katılımcılarla hatıra fotoğrafı çektirdi.

Kemal Çebi: Hedefimiz gönüllülerimizi bine çıkarmak

Programda afet eğitiminin önemine değinen Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, “Doğal afetlerden en çok depremden etkileniyoruz. Dolayısıyla biz iş başına gelir gelmez hemen bununla ilgili çalışmalarımıza başladık. Herhangi bir afetle karşı karşıya kalırsak Küçükçekmece’de neler yapabiliriz diye bunun için çalışmalar yaptık. Mahalle gönüllülerimizi yetiştirdik. Bu gönüllüler bir eğitimden geçti. 25 bin metrekare alanda bunların çalışmalarını yaptık. Arama kurtarma ekipmanları, jeneratöründen halatına kadar aklınıza gelebilecek her türlü aletlerimiz var. Bu akşam gönüllülerimiz MAG (Mahalle Afet Gönüllüleri) yeminlerini edecekler. Daha sonra onlara sertifikalarını vereceğiz. Hedefimiz gönüllülerimizin sayısını bine çıkarmak. Katılım gösteren tüm gönüllülere teşekkür ediyorum. İnşallah kimsenin ihtiyacı olmaz” diye konuştu.

İstanbul Times Haber Merkezi

“Vatandaşlarımız istediği sürece onların yanınızdayız”

Mahalle Afet Gönüllüleri Derneği Başkanı Hüseyin Karadayı ise konuşmasında, “Belediye ve dernek bir araçtır. Asıl olan toplumun kendisidir. Siz dört elle sarılarak bu çalışmanın sürdürülmesini sağlayacaksınız. Önemli olan sizlerin bu projenin içerisinde yer almanızdır. Biz sizin gayretiniz olduğu sürece her zaman sizin yanınızda olacağız. Bütün olanaklarımızı bütün bilgilerimizi size aktarmaya devam edeceğiz” dedi.

Eğitimler Mart Ayında Devam Edecek

Sertifika ve yemin töreninin ardından ise Sesimi Duyan Var mı başlıklı tiyatro oyunu sergilendi. Depremin anlatıldığı oyun ilgiyle izlendi.

Ayrıca programda, afet anında kullanılan arama-kurtarma ekipmanları da sergilenerek vatandaşlar bilgilendirildi. Mahalle Afet Gönüllüleri projesi kapsamında Mart ayı itibariyle eğitimlerin devam etmesi planlanıyor. Mahalle gönüllüsü olmak isteyenler muhtarlıklara ve Küçükçekmece Belediyesi Sivil Savunma Amirliği’ne 444 4 360/ 7890-91-92 başvurabilir.

Mahalle Afet Gönüllüleri (MAG) Kimdir

Mahalle Afet Gönüllüleri (MAG), yerel örgütlenmenin gerekliliği inancıyla, sayısız can kaybı ve ekonomik kayıplara neden olan 1999 Marmara Depremi’nin ardından, 2000 yılında kuruldu. Afetlere hazırlanmanın ve bir afet durumunda afetlere ilk müdahalenin mahalle düzeyinde gerçekleştiği bilinci ve deneyiminden yolan çıkan MAG yapılanması Türkiye’de afet bilincini artırmayı ve bireylerin afet durumunda “hayatta kalma ve sevdiklerini kurtarmaya çalışma” refleksinin doğru biçimde hayata geçirilmesi için eğitim almalarını hedefledi. MAG yapılanması, mahalle düzeyinde örgütlenen gönüllülere hem eğitim hem de malzeme temin ederek, mahalle düzeyinde afete hazırlık birimleri yarattı.

Kaynak : İstanbul Times Haber Ajansı ( İTHA )