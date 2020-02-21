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Hüsnü Arkan’dan Gençlere: Farkınızı Ortaya Koyun

Türk müziğinin özgün yorumcularından şarkı yazarı ve müzisyen Hüsnü Arkan, Küçükçekmece Belediyesi Sefaköy Kültür ve Sanat Merkezi’nde sevenleriyle buluştu.

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21 Şubat 2020 Cuma 12:04
Hüsnü Arkan’dan Gençlere: Farkınızı Ortaya Koyun
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. Müzikseverlerin büyük ilgisiyle gerçekleşen konser öncesi açıklamalarda bulunan Arkan, popüler kültürün içinde özgün kalabilmenin mümkün olduğunu ifade ederek, müzikle ilgilenen gençlere ‘farkınızı ortaya koyun’ tavsiyesinde bulundu.

Müzikseverlerden büyük ilgi

Küçükçekmece Belediyesi tarafından gerçekleştirilen konserde, Hüsnü Arkan sevilen şarkılarıyla sevenlerine keyifli anlar yaşattı. Türkiye'nin en başarılı bestecileri arasında gösterilen Arkan’ın seslendirdiği “Öyle Bir Rüya”, “Hoş Geldin”, “Gönül Yarası”, “Fikrim Yok”, “Kırık Hava” gibi eski ve yeni tüm şarkılarına müzikseverler de hep bir ağızdan eşlik etti.

Bu tür konserlerle ulaşamadığımız dinleyiciyle buluşuyoruz

1980’li yıllardan bugüne müzikal renginin değiştiğini ifade eden Hüsnü Arkan, şiire yakın durduğunu söyleyerek, popüler kültür içerisinde farklılığını vurgulamaya çalıştığını dile getirdi.

Arkan, kültürün ve sanatın yerel yönetimler tarafından desteklenmesini değerli bulduğunu belirterek, “ Yerel yönetimlerin sanata katkısı yönünde bir değişim var. Bu tür konserlerin daha artmasını diliyorum çünkü müzik grupları olarak genelde mekanlarda çalıyoruz ve ulaşamadığımız bir kesim kalıyor. Bu konserler onlara ulaşmamızı sağlıyor” diye konuştu.

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