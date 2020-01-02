Başkan Çebi’den Küçükçekmece’de Yılbaşı Ziyaretleri

KEMAL ÇEBİ, 2020’Yİ GÖREVİ BAŞINDA KARŞILAYAN ÇALIŞANLARI UNUTMADI

Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, yılbaşı dolayısıyla ilçe genelinde çeşitli ziyaretlerde bulundu. 2020’yi görevi başında karşılayan çalışanları unutmayan Başkan Çebi yılbaşı mesajında, “Yeni yılın ilçemize, ülkemize, coğrafyamıza ve tüm Dünya’ya daha fazla huzur, barış ve demokrasi getirmesini temenni ediyorum” ifadelerine yer verdi.

Yılbaşı akşamı görevi başında olan itfaiye ile polis ekiplerini ziyaret eden Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, yılın son mesai gününde de belediye personelinin yeni yılını kutladı. Ziyaretler kapsamında, ilçedeki Kadın Sığınma Evi sakinleriyle de bir araya gelen Çebi, kadınlar ve çocuklarla sohbet ederek, beklenti ve isteklerini dinledi.

Kemal Çebi: Kentte eşitlik, adalet, sevgi parolasıyla hep birlikte yürüyoruz

Yılın son mesai gününde Küçükçekmece Belediyesi yemekhanesinde personelle yeni yıl buluşması gerçekleştiren Çebi, çalışanlara;“2019’da hizmet bayrağını hep birlikte devraldık ve daha mutlu bir Küçükçekmece için çalışmaya başladık. ‘Yarının kenti’ hayalimizi gerçeğe dönüştürmek için kent adaleti, kente sevgi, kente saygı ve kentte eşitlik parolası ile yürüyoruz. Sizlerden aldığımız güçle ülkemizde örnek bir belediye olma hedefiyle çalışıyoruz. Küçükçekmece’mizin geleceğini kurma yolunda verdiğiniz emek ve destek için size teşekkür ediyor, ailelerinizle ve sevdiklerinizle birlikte sağlıklı, huzurlu ve mutlu bir yıl diliyorum “ sözleriyle seslendi.

Görev başındaki personeli unutmadı

Başkan Çebi, 2020 yılını halkın güvenliği için görevi başında geçiren İnönü Mahallesi Karakolu polis memurlarını da ziyaret ederek, çalışanların yeni yılını tebrik etti. İlçedeki asayişle ilgili ekiplerden bilgi alan Çebi, ziyaretlerine Ailem Aile Danışmanlık ve Eğitim Merkezi ve itfaiye ekipleriyle devam etti. Görevi başındaki personel tarafından ilgiyle karşılanan Başkan Çebi, özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ederek, yeni yıl temennilerini iletti.