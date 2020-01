Zor Durumdaki Sokak Köpeğini Kartal Belediyesi Kurtardı

Kartal’da bulunan Aydos Ormanı’nda yaşayan sokak köpeğinin kafası, su içmeye çalıştığı sırada 5 litrelik plastik su şişesine sıkıştı. Bunu gören hayvansever Cevahir Yedibela ise durumu Kartal Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü’ne bildirdi ve harekete geçen ekipler tarafından zor durumdaki hayvanın kurtarılması için çalışma başlatıldı.

Hayvan dostu Cevahir Yedibela ile birlikte Aydos Ormanı’nda nöbet tutmaya ve arama çalışmalarına başlayan Kartal Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, yaşadığı olay sonucu ürkekleşen ve sürekli insanlardan kaçan köpeği yakalamak için 1 hafta boyunca arama çalışmaları yürüttü.

Kartal Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü’ne bağlı toplama ekipleri köpeği yakalamak için son çare olarak ise orman içerisinde pusu kurmak ve sakinleştirici iğne kullanmak zorunda kaldı. Yakalanan sokak köpeğinin kafasındaki plastik şişe, veteriner kontrolünde çıkarıldı ve Veteriner İşleri Müdürlüğü’nde yapılan ilk kontrollerin ardından, özel bir veteriner kliniğine yatırılmak üzere hayvansever Cevahir Yedibela’ya teslim edildi.

Ormandaki sokak hayvanlarına gönüllü olarak baktığını belirten hayvansever Cevahir Yedibela, “Ormanda yüzlerce köpeğe bakıyorum, bu da onlardan birisi. Köpeğin kafasına su şişesi sıkıştığını öğrendiğimde her gün ormana gitmeye başladım. Kartal Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü toplama ekiplerine de duyarlılıkları için çok teşekkür ediyorum, bir hafta boyunca her gün aramalarda bana destek oldular ve benimle birlikte aradılar. Şu an köpeğimiz özel bir klinikte, kısırlaştırılması da yapıldı ve iyi durumda. Tamamen iyileştiğinde yeniden ormana geri bırakacağız.” diye konuştu.

Kartal Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Mustafa Çoban ise: “Vatandaşımız ormanda kafası plastik şişeye sıkışan bir köpekle karşılaştığı için bize başvuruda bulundu. Ekiplerimiz de 1 haftalık çalışmalarının ardından ormanda pusu kurup sakinleştirici iğneyle köpeği yakaladılar. Hayvanın boynuna sıkışan şişe, veteriner arkadaşımız tarafından çıkarıldı ve hayvana yapılan sağlık kontrolünün ardından bir sıkıntı olmadığını gördüğümüzde Cevahir Hanım’a köpeği teslim ettik.” dedi.

Sokak hayvanlarını besleyen hayvan dostlarının da çeşitli konularda duyarlılık göstermesi gerektiğini vurgulayan Mustafa Çoban, ”Özellikle ormanda köpek besleyen vatandaşlarımızın 5 litrelik şişelerini bu alanda kullanmamaları gerekiyor. Hayvanlar beslenmek için ya da su içmek için şişeye kafasını soktuğu sırada sıkışabiliyorlar. 5 litrelik şişeler bu konuda tehlike arz ediyor, herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için daha büyük ebatlardaki şişeler kullanılabilir.” şeklinde konuştu.