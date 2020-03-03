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Yaralarım Aşktandır Adlı Resim Sergisi Kartal’da Ziyarete Açıldı

Kartal Kültür ve Sanat Derneği ile Bir Kadın Hikâyesi grubu üyesi sanatçılar tarafından hazırlanan “Yaralarım Aşktandır” adlı resim sergisi, Kartal’da ziyarete açıldı.

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03 Mart 2020 Salı 16:31
Yaralarım Aşktandır Adlı Resim Sergisi Kartal’da Ziyarete Açıldı
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Küratörlüğünü Kartallı sanatçı Harika Menteş’in yaptığı, İran'ın güçlü kadın şairi Furuğ Ferruhzad'a ithafen hazırlanan serginin Kartal Hasan Ali Yücel Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen açılışına çok sayıda sanatsever katıldı. Kartallı 23 sanatçının eserlerinin yer aldığı sergide kadına ve çocuğa yönelik şiddet sanat aracılığı ile ele alınıyor. Sergide; yağlı boya, akrilik, kolaj ve baskı gibi teknikler kullanılarak hazırlanan 46 resim bulunuyor. 

İstanbul Times Haber Merkezi/ Hüseyin Çetiner

Serginin açılışında konuşan Kartal Kültür ve Sanat Derneği Başkanı Murat Havan, sanatçıları ortaya koydukları eserler için tebrik ederken sanatçılara verdikleri destek sebebiyle Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel’e teşekkür etti.

Meraklıları sergiyi 8 Mart’a kadar Kartal Hasan Ali Yücel Kültür Merkezi’nde ziyaret edebilecek

Kaynak:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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