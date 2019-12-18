Unutulmaz Şarkıların Mimarı Yusuf Hayaloğlu, Kartal’da Anıldı

Kartal Belediyesi, yazdığı şiirlerle bir döneme damgasını vuran şair Yusuf Hayaloğlu’nun 65. doğum günü dolayısıyla bir anma programı gerçekleştirdi. Anma gecesinde, Yusuf Hayaloğlu’nun unutulmaz şiirleri, Ahmet Kaya’nın şarkılarıyla seslendirilerek sevenleriyle buluştu.

Hasan Ali Yücel Kültür Merkezi’nde gerçekleşen, ‘Yusuf Hayaloğlu 65. Yaşında Ayrılığın Hediyesi’ etkinliğine; Yusuf Hayaloğlu’nun ailesi ve çok sayıda sevenleri katıldı. Gecede, şair Hayaloğlu’nun şiirleri Kerem Fırtına tarafından, Ahmet Kaya’nın şarkıları ise Hüseyin Ay tarafından seslendirildi. Sanatçı Kerem Fırtına ve Hüseyin Ay’ın performansı ise izleyenlerden tam not aldı.

Programın sonunda, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel’i temsilen Başkan Yardımcısı İmam Aydın, Yusuf Hayaloğlu’nun ailesine çiçek takdim etti. Başkan Yardımcısı Aydın, Hayaloğlu’nun unutulmaz bir şair olduğunu, Kartal Belediyesi olarak değerlere sahip çıkmaya devam edeceklerini belirtti ve katılımcılara teşekkürlerini sundu.