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Türk Müziği’nin Devleri Kartal’da Anıldı

Kartal Belediyesi, Türk Müziği’nin en sevilen sanatçılarından Barış Manço ve Cem Karaca’yı, “Müziğin En Güzel Yolcuları” adlı etkinlikle andı.

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27 Şubat 2020 Perşembe 13:02
Türk Müziği’nin Devleri Kartal’da Anıldı
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1970’li yıllarda Anadolu Halk Müziği'nin enstrümanları ile ortaya çıkardıkları soundla Anadolu Rock’ını, Türk müzik dünyası ile tanıştıran Barış Manço ve Cem Karaca, Kartal Hasan Ali Yücel Kültür Merkezi’nde düzenlenen unutulmaz bir etkinlik ile anıldı. Anma etkinliğine; Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, Kartal Belediyesi Başkan Yardımcıları, Kartal Belediyesi Meclis Üyeleri ve çok sayıda Kartallı vatandaş katıldı.

“Müziğin En Güzel Yolcuları” adı verilen etkinlik, Barış Manço ve Cem Karaca’nın hayatını konu alan belgesellerin izlenmesi ile başladı. Daha sonra sahneye Barış Manço tarafından 1972 yılında kurulan ve ölümüne dek birlikte çalıştığı Anadolu Rock Müziği’nin tanınan gruplarından Kurtalan Ekspres çıktı. Barış Manço ve Cem Karaca’nın en sevilen şarkılarını seslendiren grup, seyircileri çaldıkları eserlerle zaman yolculuğuna çıkardı. 

Usta tiyatrocu Altan Erkekli de geceye şiirleri ve hikâyeleri ile damga vurdu. Kurtalan Ekspres’in konseri sırasında Cihan Yıldız da konuk sanatçı olarak sahne aldı ve her iki sanatçıya ait sevilen şarkıları seslendirdi.  

Yaklaşık 3 saat süren etkinlikte, 7’den 70’e herkesin abisi Barış Manço ile tarzı ve tavrıyla gönüllere taht kuran Cem Karaca, şarkılarla anıldı. Kurtalan Ekspres tarafından seslendirilen konserin son şarkısı “Gülpembe”, başta Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehitlerimiz için söylendi.

Konserin sonunda etkinlikte sahne alan bütün sanatçılar, Kurtalan Ekspres grubu üyeleri, Altan Erkekli ve Cihan Yıldız, salonu hınca hınç dolduran seyircileri ayağa davet ederek hep birlikte 10. Yıl Marşı’nı söyledi.

Sahneye davet edilen Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, Türk Müziği’nin önemli isimleri Barış Manço ve Cem Karaca’nın unutulmayacağını ifade ederek,  “Müziğin En Güzel Yolcuları” etkinliğinde sahne alan sanatçılara teşekkür ederek Kartal heykelciği takdim etti.

 

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