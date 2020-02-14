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Sevgililer Günü’nün En Anlamlı Hediyesi Kreşli Miniklerden

Kartal Belediyesi Kreş Öğrencilerinden Köy Okullarına Yardım Kolisi

haber 1
haber 1
14 Şubat 2020 Cuma 15:08
Sevgililer Günü’nün En Anlamlı Hediyesi Kreşli Miniklerden
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Kartal Belediyesi kreşlerinde eğitim gören öğrenciler, ülkenin dört bir yanındaki köy okullarına 14 Şubat Sevgiler Günü’ne özel düzenlenen yardım kampanyası ile 80 koli hediye gönderdi.

Kartal Belediyesi kreşlerinde; bilim, sanat, kültür, Atatürk ilke ve inkılaplarının ışığında yetiştirilen minik Kartallılar, 14 Şubat Sevgililer Günü’nde içinde bolca sevgi barındıran bir yardım kampanyasını hayata geçirdi.

Kampanya kapsamında toplanan hediyeler, Sabiha Bengütaş Kreşi önünde düzenlenen etkinliğin ardından Türkiye’nin dört bir tarafındaki köy okullarına gönderildi. Hediyelerin gönderim etkinliğine; Kartal Belediyesi Başkan Yardımcısı İmam Aydın, Kartal Belediyesi Kreş Müdür Enif Yavuz Dipşar ve Kartal’da görev yapan mahalle muhtarların yanı sıra çok sayıda kreş öğretmeni ve öğrencisi katıldı.

Öğrencilerin yardımlaşma ve dayanışma kültürünün geliştirilmesi için düzenlenen etkinlik kapsamında, kreş öğrencilerinden köy okullarında eğitim alan ihtiyaç sahibi çocuklara gönderilmesi için hediyeler getirmeleri istendi. Öğretmenlerinin çağrısına uyan öğrenciler de; oyuncaktan kitaba, kışlık kıyafetten kırtasiye malzemesine kadar çok sayıda malzemeyi, köy okullarında okuyan kardeşlerine gönderilmesi için eğitim gördükleri kreşlere getirdi.

14 Şubat Sevgililer Günü’nde düzenlenen etkinlikte ise Kartal Belediyesi kreşlerinde eğitim gören 1000 öğrenciden gelen yaklaşık 80 kolilik hediye malzemesi; Ardahan, Bitlis, Mardin, Elazığ, Sivas, Hatay, Tunceli, Erzincan, Erzurum, Manisa, Eskişehir, Niğde, Şanlıurfa ve Trabzon’daki 15 farklı okula gönderildi.

Etkinlikte konuşan Kartal Belediyesi Başkan Yardımcısı İmam Aydın, “Bu gibi organizasyonlar dayanışma kültürü açısından çok kıymetli. Çocuklarımızın gelecek ile ilgili kültür altyapısının oluşması açısından önemli bir çalışma olarak görüyoruz. Dayanışma bizim kültürümüzün temelinde var, bunu kaybetmemek lazım.” dedi.

Başkan Yardımcısı İmam Aydın’ın konuşmasının ardından kreş öğrencileri şarkılar ve türküler söyledi. Kreş öğrencilerinin söylediği İzmir Marşı ise dinleyiciler tarafından uzun süre alkışlandı.

Etkinlik katılımcıların PTT şubesine giderek, hazırlanan hediye kolilerini göndermesi ile son buldu. 

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