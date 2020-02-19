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Orhan Meriçadalı Kişisel Resim Sergisi, Hasan Ali Yücel Kültür Merkezi’nde Açıldı

2007 yılından beri resim yapan emekli jeofizik mühendisi Orhan Meriçadalı’nın yaptığı 50 resimden oluşan sergi, Kartal Hasan Ali Yücel Kültür Merkezi’nde açıldı.

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19 Şubat 2020 Çarşamba 11:37
Orhan Meriçadalı Kişisel Resim Sergisi, Hasan Ali Yücel Kültür Merkezi’nde Açıldı
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Resim sanatına hep meraklı olan ancak kendisi de ünlü bir ressam olan babası Abdullah Meriçadalı’nın isteği ile mühendis olan Orhan Meriçadalı, emekli olduktan sonra yeniden resme merak sardı. Babasını 2007 yılında kaybeden Meriçadalı, okul yıllarında bıraktığı tuvale geri döndü ve birbiri ardına resimler yapmaya başladı. Yıllar içinde 50 eser biriktiren Orhan Meriçadalı, ilk kişisel sergisini Kartal Belediyesi Hasan Ali Yücel Kültür Merkezi’nde açtı. Resimlerinde doğa ve manzaraların yanı sıra farklı konulara da yer veren Meriçadalı’nın sergisi 23 Şubat’a kadar sanatseverlerin ziyaretine açık kalacak.

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