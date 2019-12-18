Kartal’da Çevreyi Tehdit Eden Metruk Yapıların Yıkımına Devam Ediliyor

Kartal Belediyesi; ilçe genelinde vatandaşlar ve çevre için tehlike arz eden metruk binaların Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince yıkımı için kolları sıvadı. Bu kapsamda olan ve hem vatandaşların hem de mahalle muhtarının yıkılmasını talep ettiği metruk bir binanın yıkımı tamamlandı.