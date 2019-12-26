Kartal Belediyesi’nden Personele “Etik Davranış İlkeleri” Eğitimi

450 binden fazla vatandaşın ikamet ettiği Kartal’da, belediye personelinin vatandaşlarla olan iletişiminde; etik kültürünü yerleştirmek, etik davranış ilkelerini belirlemek amacıyla düzenlediği eğitim çalışmaları devam ediyor.

Söz konusu eğitim çalışmaları kapsamında Kartal Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü tarafından personele yönelik “Etik Davranış İlkeleri” eğitimi, Kartal Belediyesi Meclis Salonu’nda gerçekleştirildi.

Etik Kurulu Eğitim Müdürü Burcu Kumrulu tarafından verilen eğitimde kamu kurumlarındaki temel etik değerler ve kurallar hatırlatılarak belirli bazı durumlarda nasıl tutum ve davranış geliştirilmesi gerektiği konusunda bilgiler verildi.

Gündelik yaşamdan örnekler ile devam eden eğitimde, etik ilkeleri ile ilgi kanun maddeleri de açıklandı. Yaklaşık 2 saat süren eğitimde, Kartal Belediyesi personeli de karşılaştıkları sorunlar ile ilgili eğitmen Burcu Kumrulu’ya sorular yöneltti.