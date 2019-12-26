banner175
Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul
parçalı az bulutlu
GÜNCEL SİYASET YAZARLARIMIZ EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK YAŞAM TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT İLÇELER TÜRKİYE MAGAZİN YEREL Asayiş
BİST
113653
ALTIN
288.459
DOLAR
5.9338
STERLİN
7.7197
EURO
6.5821
CHP İBB Meclis Üyesi Özkurt : Ya Kanal Ya İstanbul 'u Tercih Edeceğiz Dedi
Son Dakika
CHP İBB Meclis Üyesi Özkurt...
İmamoğlu, Kanal İstanbul’a Neden Karşı Olduğunu 15 Maddede Açıkladı
Son Dakika
İmamoğlu, Kanal İstanbul’a Neden Karşı...
İBB'nin Kariyer Zirvesine’ne Gençlerden Tam Not
Son Dakika
İBB'nin Kariyer Zirvesine’ne Gençlerden Tam...
İmamoğlu :"Asıl Patron ,Asıl Efendi Millettir"
İmamoğlu :"Asıl Patron ,Asıl Efendi...

Kartal Belediyesi’nden Personele “Etik Davranış İlkeleri” Eğitimi

450 binden fazla vatandaşın ikamet ettiği Kartal’da, belediye personelinin vatandaşlarla olan iletişiminde; etik kültürünü yerleştirmek, etik davranış ilkelerini belirlemek amacıyla düzenlediği eğitim çalışmaları devam ediyor.

Kartal Belediyesi’nden Personele “Etik Davranış İlkeleri” Eğitimi

450 binden fazla vatandaşın ikamet ettiği Kartal’da, belediye personelinin vatandaşlarla olan iletişiminde; etik kültürünü yerleştirmek, etik davranış ilkelerini belirlemek amacıyla düzenlediği eğitim çalışmaları devam ediyor.

haber 2
haber 2
26 Aralık 2019 Perşembe 15:10
Kartal Belediyesi’nden Personele “Etik Davranış İlkeleri” Eğitimi

450 binden fazla vatandaşın ikamet ettiği Kartal’da, belediye personelinin vatandaşlarla olan iletişiminde; etik kültürünü yerleştirmek, etik davranış ilkelerini belirlemek amacıyla düzenlediği eğitim çalışmaları devam ediyor.

Söz konusu eğitim çalışmaları kapsamında Kartal Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü tarafından personele yönelik “Etik Davranış İlkeleri” eğitimi, Kartal Belediyesi Meclis Salonu’nda gerçekleştirildi.

Etik Kurulu Eğitim Müdürü Burcu Kumrulu tarafından verilen eğitimde kamu kurumlarındaki temel etik değerler ve kurallar hatırlatılarak belirli bazı durumlarda nasıl tutum ve davranış geliştirilmesi gerektiği konusunda bilgiler verildi.

Gündelik yaşamdan örnekler ile devam eden eğitimde, etik ilkeleri ile ilgi kanun maddeleri de açıklandı. Yaklaşık 2 saat süren eğitimde, Kartal Belediyesi personeli de karşılaştıkları sorunlar ile ilgili eğitmen Burcu Kumrulu’ya sorular yöneltti.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Başkan Gökhan Yüksel: "Tüm Çabamız Vatandaşlarımızın Mutluluğu İçin"
Başkan Gökhan Yüksel: "Tüm Çabamız Vatandaşlarımızın Mutluluğu İçin"
‘İşaret Dili Semineri’ Kartal’da Gerçekleştirildi
‘İşaret Dili Semineri’ Kartal’da Gerçekleştirildi
Sağlıklı Yaşam Tutkunları, Ekolojik Pazar’da Buluşacak
Sağlıklı Yaşam Tutkunları, Ekolojik Pazar’da Buluşacak
ESMEK Eyüpsultan Merkez Şubesi Açıldı
ESMEK Eyüpsultan Merkez Şubesi Açıldı
Kartal Belediyesi’nden İlçedeki Okullara ‘Sıfır Atık Ve Çevre Bilinci’ Eğitimi
Kartal Belediyesi’nden İlçedeki Okullara ‘Sıfır Atık Ve Çevre Bilinci’ Eğitimi

banner186

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    İstanbul Times Haber Merkezi

    Yeşiltepe Mah. 74 Sokak NO:3/A Kat : 1 Daire :1 Zeytinburnu-İstanbul

    0212 - 415 82 05

    2012 © by İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim