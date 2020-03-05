Kartal Belediyesi’nden Okullara Spor Malzemesi Desteği

Hafta başında yapılan toplantıda spor ve kültür sanat faaliyetlerinin çocuk ve gençler üzerinde bir kalkan olduğunu belirten Başkan Gökhan Yüksel, beden eğitimi öğretmenleri ile bu toplantıları devamlı hale getireceklerini ve bu toplantılarda okulların malzeme eksiklerini belirleyerek en kısa zamanda gidereceklerini ifade etmiş, öğrencilerin spora katılımının artırılması ve okullardaki spor eğitimine katkı sağlamak için öğretmenler ile görüş alışverişinde bulunmuştu.

Düzenlenen toplantının ardından Başkan Gökhan Yüksel’in talimatıyla hemen harekete geçen Kartal Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü, malzeme eksiği olan ortaokul ve liselere, okulların ihtiyaçlarına göre önceden belirlenen spor malzemelerinin dağıtımını gerçekleştirdi.

“Kartal’da Spor Malzemesi Eksikliği Sebebiyle Spor Yapamayan Çocuk Kalsın İstemiyoruz”

Kartal’daki spor faaliyetlerinin artırılmasını hedeflediklerini belirten Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, “Toplumların gelişmesinde eğitim ne kadar önemli bir faktörse, çocuklarımızın sağlıklı yetişmesinde spor da o derece önemlidir. Çocuklarımız, geleceğimizin teminatıdır. Çocuklarımızın ve gençlerimizin daha iyi şartlarda spor yapmalarını, spora katılımlarını teşvik etmek ve artırmak istiyoruz. Kartal’da spor malzemesi eksikliği sebebiyle spor yapamayan çocuk kalsın istemiyoruz. Bu doğrultuda Kartal Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü’müzün yürüttüğü çalışmalar ile okullarımıza ihtiyaç duyulan spor malzemelerini dağıtmaya başladık. Kartal’da ülkemizi uluslararası organizasyonlarda temsil edecek sporcuların yetiştirilmesi için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz.” dedi.

Kartal’daki ilkokullara yapılacak spor malzemesi yardımlarına ise önümüzdeki hafta başlanacak.