Kartal Belediyesi’nden İlçedeki Okullara ‘Sıfır Atık Ve Çevre Bilinci’ Eğitimi

Kartal Belediyesi, ilçedeki okullarda öğrencilerin temiz çevre ve sıfır atık konusunda bilinçlenmesi için eğitim konferansları gerçekleştirmeye devam ediyor.

71 Konferansta 7 Bin 200 Öğrenciye Eğitim

Çevre koruma ve Kontrol Müdürü Dr. Dilek Kars konuşmacılığında gerçekleştirilen konferanslarda, öğrenciler çevre bilinci ve sıfır atık konuları hakkında bilgilendiriyor.

Son olarak Kartal Yavuz Selim Ortaokulu’na misafir olan Çevre ve Kontrol Müdürü Dr. Dilek Kars, burada okul aile birliği üyeleri ve öğrencilere de bir sunum gerçekleştirdi. Kars, “Bugün Kartal Belediyesi Çevre koruma ve Kontrol Müdürlüğü olarak Yavuz Selim Ortaokulu’nun misafirleriyiz. Öğrencilerimize ve velilerimize çevre bilincini ve sıfır atık projesinin ne olduğunu anlatıyoruz. Bu eğitimlerin, ilçemiz için çok önemli olduğunu düşünüyoruz çünkü çevre bilinci küçük yaşlardan itibaren kazanılmalı. Gerçekleştirdiğimiz eğitimler sayesinde 7 bin 200 öğrenciye ulaşmış olduk. Eğitim konferanslarımızla çevre bilinci oluşturmaya devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.