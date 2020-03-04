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Kartal Belediyesi’nden “Dünya Emekçi Kadınlar Günü” Kutlaması

Kartallı emekçi kadınlar, Kartal Belediyesi'nin 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla düzenlediği etkinliklerde bir araya geliyor.

haber 1
haber 1
04 Mart 2020 Çarşamba 11:33
Kartal Belediyesi’nden “Dünya Emekçi Kadınlar Günü” Kutlaması
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Kartallı emekçi kadınlar, Kartal Belediyesi'nin 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla düzenlediği etkinliklerde bir araya geliyor.

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nün 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü için hazırladığı program kapsamında 8 Mart Pazar günü, saat 14.00’da ilk olarak; CHP İstanbul Milletvekili Av. Serra Kadıgil ile Prof. Dr. Serap Kiziroğlu’nun konuşmacılığını yaptığı bir konferans düzenlenecek. Konferansın ardından dans ve tiyatro gösterimi ile renklenecek etkinlikler kapsamında son olarak Kartal Belediyesi Kadınlar Orkestrası, kadın azmini ve gücünü ortaya koyacak sahne performansları ile dinleyenleri büyüleyecek.

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