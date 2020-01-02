Kartal Belediyesi’nden “Çocukları İçin Öğrenen” Anne ve Babalara Sertifika

Kartal Belediyesi ve Çam Koleji iş birliği ile düzenlenen Akıl Oyunları (çocuğum için öğreniyorum) adlı proje kapsamında eğitimini tamamlayan kreş velilerine sertifikaları verildi.

Kartal Belediyesi Meclis Salonu’nda gerçekleştirilen törene Kartal Belediyesi Başkan Yardımcıları Adem Uçar ve İmam Aydın’ın yanı sıra Çam Koleji Kurucusu Nevzat Çam, Okul Müdürü Bülent Bayram ve veliler katıldı. Törenin açılışında kısa bir konuşma yapan Başkan Yardımcısı İmam Aydın, akıl oyunları konusunda aldıkları eğitim için velileri kutladı. Gelişen teknoloji ile çocukların öğrenme hızına yetişmenin önemli olduğunu belirten Aydın, çocukları ile oynamayı öğrenen anne ve babaları tebrik ettiğini söyledi.

Yapılan konuşmaların ardından çocukları Kartal Belediyesi’ne bağlı 15 kreşte eğitim alan velilere sertifikaları verildi. Sertifikalarını Kartal Belediyesi Başkan Yardımcıları Adem Uçar ve İmam Aydın’ın ile Çam Koleji Kurucusu Nevzat Çam ve okul müdürü Bülent Bayram’ın elinden alan veliler, birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.