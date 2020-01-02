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Kartal Belediyesi Zabıtasından Yılbaşı Denetimi

Kartal Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Kartallıların huzurlu bir yılbaşı geçirmeleri için ilçe genelinde denetimler gerçekleştirdi.

Kartal Belediyesi Zabıtasından Yılbaşı Denetimi

Kartal Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Kartallıların huzurlu bir yılbaşı geçirmeleri için ilçe genelinde denetimler gerçekleştirdi.

haber 2
haber 2
02 Ocak 2020 Perşembe 12:30
Kartal Belediyesi Zabıtasından Yılbaşı Denetimi

Kartal Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Kartallıların huzurlu bir yılbaşı geçirmeleri için ilçe genelinde denetimler gerçekleştirdi.

Alkollü eğlence yerleri ve restoranlarda yapılan denetimlerle; hijyen ve sağlık kurallarına uygun hizmet verilip verilmediğini büyük bir titizlikle kontrol eden ekipler, iş yerlerinin imalathane ve mutfak kısmını denetleyerek işletme ruhsatlarını, fiyat tarifelerini, çalışanların sağlık karnesi ve hijyen konusunda incelemelerde bulundu.

Lokantalarda yapılan denetimler sonucunda iş yeri sahipleri; fiyat tarifelerine uymaları ve belirlenen fiyatların üzerinde vatandaşlardan ücret alınmaması konusunda zabıta ekiplerince uyarıldı. Vatandaşların sağlıklı gıdalar tüketmelerini sağlamak amacıyla sürekli olarak yapılan denetimlerde kurallara uymayan işyerleri için gerekli yasal işlemler gerçekleştirildi.

Yeni yıl öncesi Zabıta Müdürlüğü ekipleriyle gerekli tüm önlemleri aldıklarını belirten Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, yıl boyunca da gerekli denetimlerin yapılacağını belirterek: “Komşularımızın huzurlu, mutlu ve sağlıklı bir yılbaşı geçirmesi amacıyla yeni yıl öncesi denetimlerimizi sıklaştırdık. Herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması amacıyla biz de gerekli tedbirlerimizi aldık. Söz konusu denetimlerimiz yıl boyunca devam edecek. Bu vesileyle tüm vatandaşlarımızın yeni yılını kutluyor, sağlıklı ve huzurlu bir yıl geçirmelerini temenni ediyorum.” dedi.

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