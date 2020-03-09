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Kartal Belediyesi Spolin Doğaçlama Kursu Öğrencileri Sertifikalarını Aldı

Kartal Belediyesi tarafından doğaçlamanın Amerikalı annesi Viola Spolin’in, oyunculuk sanatında çığır açan Spolin Doğaçlama tekniğini, Kartallı oyuncularla buluşturduğu eğitimlerin sonuna gelindi. 6 ay süren eğitimlerin sonunda oyuncular, sertifikalarını almaya hak kazandı.

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09 Mart 2020 Pazartesi 09:57
Kartal Belediyesi Spolin Doğaçlama Kursu Öğrencileri Sertifikalarını Aldı
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Oyunculuğa gönül vermiş Kartallılar, Amerikan sinema ve tiyatro tarihinde komediden dramaya farklı kuşakların oyunculuk anlayışını şekillendiren Spolin Doğaçlama Tekniği’ni Türkiye’de duyurmaya çalışan Ege Maltepe’nin yönetiminde aldıkları eğitimi tamamladı. 20 kişilik profesyonel oyunculara verilen eğitimin sonunda sertifikalarını alan öğrenciler, eğitime katılma fırsatını kendilerine sundukları için Kartal Belediyesi ve Başkan Gökhan Yüksel’e teşekkür etti.

 İstanul Times Haber Merkezi/ Hüseyin Çetiner

Hasan Ali Yücel Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen son dersin bitiminde Kartal Belediyesi tarafından eğitmen Ege Maltepe’ye plaket takdiminde bulunuldu.

 

Spolin Doğaçlama Hakkında

 

1950’lerin ortasında oğlu Paul Sills’in de aralarında olduğu bir grup oyuncu ile ilk doğaçlama tiyatro grubunu kuran Viola Spolin, 1960’ların başında Improvisation for The Theater isimli kitabını yayınladı. Ege Maltepe’nin Türkçe çevirisini yaptığı kitap, bir yandan oyunculuk sanatında yeni bir dönem başlatırken bir yandan eğitim felsefesi, psiko-drama gibi alanları etkiledi.

 

Spolin; kültürel ve ailevi otoritenin çoğu zaman onaylanma/onaylanmama sendromuyla insanları kontrol ettiğine ve bu durumun bireyin deneyimleme kapasitesini sınırladığına inanıyordu. Buna karşı yarattığı tekniğinin içindeki değerlendirme metotlarını tüm grubu yargısız bir sürecin içine dâhil ederek öğrencilerin kendi kendilerine öğrenmelerini sağlayacak biçimde tasarladı. Spolin Doğaçlama, öğretme metodunun çok söz gerektirmeyen, otoriter ve psikolojik olmayan bir metodudur.

Kaynak:İstanbul Times Haber Ajansı( İTHA)

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