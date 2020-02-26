Kartal Belediyesi Kreş Velileri Sertifikalarını Aldı

Bu sene dördüncüsü düzenlenen programlar kapsamında çocukları Kartal Belediyesi’ne bağlı kreşlerde öğrenim gören anne ve babalara; AÇEV Anadolu Yakası Saha Sorumluları Didem Menteşeoğlu, Samettin Nesipoğlu ve eğitmenler tarafından eğitim verildi. Proje ile 3-6 yaş arasında çocuğu olan velilerin ebeveynlik rollerinin desteklenmesi, çocuk gelişimi konusunda bilgilenmeleri, çocuk ile anne-baba arasındaki ilişkinin güçlendirilmesi amaçlandı. 3 ay boyunca ücretsiz olarak verilen eğitimin sertifika töreni Kartal Belediyesi Ana Hizmet Binası Meclis Salonu’nda gerçekleşti.12 hafta süren ‘Baba Destek Eğitimi’ ile bu yıl 53, toplamda 232 babaya ve 13 hafta süren ‘Anne Destek eğitimi’ ile bu yıl 59, toplamda 180 anneye sertifikaları verildi.

İstanbul Times Haber Merkezi /Hüseyin Çetiner

Sertifika töreninden önce Kartal Belediyesi tarafından öğrenci ve veliler için bir kokteyl düzenlendi. Kokteylin ardından meclis salonuna geçen velileri Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel’i temsilen Başkan Yardımcısı İmam Aydın karşıladı. Velilere yönelik bir konuşma yapan Aydın, “AÇEV ile birlikte düzenlediğimiz eğitime gösterdiğiniz ilgi ve duyarlılığınızdan dolayı sizleri tebrik ediyorum. 15 kreş ile öncü belediye konumunda bulunan Kartal Belediyesi, yakın zamanda da Mevhibe İnönü Alerji Kreşi ile Avrupa’da ülkemizi gururlandırdı. Başkanımız Gökhan Yüksel ile kreşlerimiz Kartal’ın ve Türkiye’nin gururu olmaya devam edecek.” diye konuştu. İmam Aydın’ın ardından eğitmenler, katılımcı veliler ve minik öğrenciler söz alıp eğitimlerin anne, baba ve çocuk üzerindeki olumlu etkilerinden bahsederek Kartal Belediyesi’ne, Başkan Gökhan Yüksel’e ve AÇEV’e teşekkürlerini sundular.

Konuşmaların ardından sertifika töreni gerçekleştirildi. Velilere sertifikalarını Kartal Belediye Başkan Yardımcısı İmam Aydın, CHP Kartal Kadın Kolları Başkanı Nejla Erdem ve Kartal Belediyesi Kreş Müdürü Enif Yavuz Dipşar verdi.

Kaynak:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)