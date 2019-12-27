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Kartal Belediyesi Güvenlik Personeline Stres Eğitimi

Kartal’ın farklı yerlerinde bulunan belediye hizmet binası, kreşler, kültür merkezleri, kütüphane ve kurs binalarında görev yapan 150 güvenlik personeli için yeni bir eğitim programı başlatıldı.

Kartal Belediyesi Güvenlik Personeline Stres Eğitimi

Kartal’ın farklı yerlerinde bulunan belediye hizmet binası, kreşler, kültür merkezleri, kütüphane ve kurs binalarında görev yapan 150 güvenlik personeli için yeni bir eğitim programı başlatıldı.

haber 2
haber 2
27 Aralık 2019 Cuma 12:57
Kartal Belediyesi Güvenlik Personeline Stres Eğitimi

Kartal’ın farklı yerlerinde bulunan belediye hizmet binası, kreşler, kültür merkezleri, kütüphane ve kurs binalarında görev yapan 150 güvenlik personeli için yeni bir eğitim programı başlatıldı.

Her gün yüzlerce vatandaşa hizmet veren personele yönelik eğitimde 4 farklı zaman diliminde tüm güvenlik personelinin katılımı hedeflendi. “Stres ve Öfke Yönetimi”, “Sorun Çözme ve Kriz Yönetme Teknikleri” ve “Etkili İletişim” konu başlıklarının yer aldığı eğitim, Kartal Belediye Meclis Salonu’nda gerçekleştiriliyor.

Eğitim Uzmanı Yasemin Baki’nin konuşmacılığında gerçekleşen eğitimler, 26-27 Aralık tarihleri arasında düzenlendi. Kartal Belediyesi Destek Hizmetleri ve İşletme İştirakler Müdürlüğü bünyesinde çalışmakta olan güvenlik görevlilerinin katıldığı seminer, güvenlik hizmetlerinin aksamaması için 4 farklı zaman diliminde gerçekleştirildi. 

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