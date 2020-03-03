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Kartal Belediye Meclisi’nden İdlib İçin Ortak Bildiri

Kartal Belediye Meclisi; Mart ayının ilk oturumunda, Suriye'nin İdlib bölgesinde görev yapan Türk Silahlı Kuvvetlerine yönelik gerçekleştirilen hain saldırı ile alakalı ortak bir açıklama yaparak, saldırıyı şiddetle kınadı.

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03 Mart 2020 Salı 10:19
Kartal Belediye Meclisi’nden İdlib İçin Ortak Bildiri
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Kartal Belediye Meclisi, 8. Dönem 1. Toplantı Yılı Mart Ayı Olağan Toplantısı, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel başkanlığında gerçekleşen ilk oturum ile başladı. Mart ayının ilk oturumunda İdlib’de şehit düşen Türk askerleri için siyah kurdele takan Meclis Üyeleri; saygı duruşunda bulundu ve ardından İstiklal Marşı’nı okudu.

İstanbul Times Haber Merkezi/ Hüseyin Çetiner

Başkan Gökhan Yüksel; gündem maddelerine geçmeden önce mecliste grubu bulunan 4 parti, ortak bir bildiriyle, rejim unsurlarının Türk askerlerine düzenlediği hava saldırısını kınadı.

Kartal Belediyesi CHP Meclis Üyesi Gülay Boyraz’ın okuduğu bildiride; Cumhuriyet Halk Partisi adına Grup Başkanvekili Yusuf Altay, AK Parti adına Grup Başkanvekili Av. Muhammer Bektaş, İYİ Parti adına Grup Başkanvekili İbrahim Yıldırım Ateş ve MHP adına Mehmet Gödekdağ’ın imzası yer aldı.

Ortak bildiride, şunlar kaydedildi:

27 Şubat 2020 gecesi Suriye İdlib gerginliği azaltma bölgesinde Türk Silahlı Kuvvetleri’ne ait konvoya yapılan hain saldırıda 36 kahraman evladımız şehit edilmiş, 32 evladımız yaralanmıştır. Acımız büyüktür, milletimizin başı sağ olsun.

Bu alçak ve menfur saldırıyı millet iradesinin tecelligahı olan Kartal Belediye Meclisi’ndeki aşağıda imzası bulunan parti grupları olarak, şiddetle ve nefretle kınıyoruz. Askerlerimize yapılan saldırılara mukabele hakkımız mahfuz kalmak kaydıyla bölgede yaşanan insani dramlara mani olmak için uluslararası hukukun desteklediği biçimde çözümün siyasi yöntemlerle olması gerektiğini ifade ediyoruz.

Kahraman Türk Ordusu’nun kendisine verilen görevleri her zaman olduğu gibi bundan sonra da üstün başarıyla gerçekleştireceğine Kartal Belediye Meclisi olarak inancımız tamdır.

Kartal Belediye Meclisi olarak bize emanet edilen demokratik temsil sorumluluğunu parti politikalarına ilişkin farklılıklar saklı kalmak kaydıyla yüksek idealler istikametindeki ortak bir anlayışla yerine getireceğimizi Aziz Milletimiz’e ve dünya kamuoyuna bir kez daha bildiririz.

Kaynak:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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