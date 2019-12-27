Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel Zafer Tablosunda

SONAR'ın Aralık ayında gerçekleştirdiği ankete Kartal'dan katılanların yüzde 55.1'i Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel'i başarılı bulduğunu ifade etti. Başkan Gökhan Yüksel, bu oran ile birlikte İstanbul'da görev yaptığı ilçede en yüksek başarı oranına sahip 4. belediye başkanı olmayı başardı.

İnsanı Merkeze Koyan Belediyecilik Anlayışı

Göreve geldiği günden bu yana birçok ilke imza atan Başkan Gökhan Yüksel, seçim döneminde söz verdiği projeleri birer birer gerçekleştirmeye devam ediyor. Kartal Belediyesi'nin stratejik plan çalışmaları, mahallelerde yapılan toplantılardan elde edilen istek ve önerilere göre şekillendirildi. Vatandaşların taleplerinin belediyeye kolay ulaştırılması ve hızlı çözüm sağlanması için Komşu İletişim Merkezi kuruldu. Belediye Meclisi YouTube ve LED bilgi ekranlarından canlı yayınlandı. STK, meslek odaları ve muhtarlarla bir araya gelinerek, 'ortak akıl' devreye sokuldu. Son olarak Halk Günü Toplantılarını da başlatan Başkan Gökhan Yüksel, çözüm odaklı ve insanı merkeze koyan belediyecilik anlayışıyla vatandaşların takdirini kazandı. İş arayanlarla işverenleri bir araya getiren Kartal Kariyer Merkezi hayata geçirildi.

Tamamlanmayan Projeler Tamamlanıyor

Yine bu dönemde Cevizli Meydan Projesi'nin 1.etabı kısa sürede tamamlanarak Komşuluk ve Dayanışma Meydanı adıyla hizmete açıldı. Kültür merkezinin bulunduğu 2.etap için de çalışmaların en kısa sürede tamamlanması planlanıyor. 15 kreşle en fazla kreş sayısına sahip olan Kartal Belediyesi'nin 16. kreşinin yapım çalışmaları ise devam ediyor. İlçe genelindeki tüm parklarda bakım ve onarım çalışmaları gerçekleştiriliyor. Aydınlatma sorunları yaşanan cadde ve sokaklarda çalışmalar yapıldı. Eski stat meydanının çevresinde peyzaj düzenlemesi yapıldı. Sporda tesisleşme çalışmaları kapsamında Atalar'daki toprak sahada çimlendirme çalışması başlatıldı.