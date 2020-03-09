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Kadınlar, Kartal Belediyesi’nin “8 Mart” Etkinliklerinde Buluştu

Kartallı kadınlar, Kartal Belediyesi'nin “8 Mart Dünya Kadınlar Günü” dolayısıyla düzenlediği etkinliklerinde bir araya geldi. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nün Dünya Kadınlar Günü’ne özel hazırladığı program kapsamında ilk olarak Kartal Hasan Ali Yücel Kültür Merkezi, ‘8 Mart’ temalı bir konferansa ev sahipliği yaptı. Kartallı kadınlar başta olmak üzere vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği konferansta; Cumhuriyet Halk Partisi Milletvekili ve Parti Meclisi Üyesi Avukat Sera Kadıgil ile Prof. Dr. Serap Kiziroğlu konuşmacı olarak yer aldı.

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09 Mart 2020 Pazartesi 09:37
Kadınlar, Kartal Belediyesi’nin “8 Mart” Etkinliklerinde Buluştu
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Konferansı dinlemeye gelenler arasında Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel’in yanı sıra; CHP Kartal İlçe Başkanı Efendi Argunşah, CHP Kartal Kadın Kolları Başkanı Nejla Erdem, Kartal Belediyesi Başkan Yardımcıları, meclis üyeleri, Kartal Kent Konseyi Başkanı Türkan Kurtulmaz yer aldı.

 

Açılış konuşmasını CHP Kartal Kadın Kolları Başkanı Nejla Erdem’in yaptığı konferansta daha sonra CHP Kartal İlçe Başkanı Efendi Argunşah mikrofonu alarak günün anlam ve önemine dair bir konuşma gerçekleştirdi.

 

‘Kadınları Geride Bırakan Toplumlar Geride Kalmaya Mahkûmdur’

 

Son olarak Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel’in dinleyenlere seslendiği konferansta Başkan Yüksel şunları dile getirdi: “Kıymetli kadınlar, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nüzü canı gönülden kutluyorum. İyi ki buradasınız, iyi ki bizimlesiniz. Bizden sonra hem kıymetli hocamız hem de kıymetli milletvekilimiz detaylıca kadın mücadelesine yer verecekler. Ben de şunu ifade etmek istiyorum ki bir arada olunca çok güzelsiniz, bir arada kalınca, haklarınızı alma konusunda çok güçlüsünüz. Bu anlamda kadının önemini ve değerini bilmenin mutluluğunu yaşıyoruz; Gazi Mustafa Kemal Atatürk gibi vizyonu geniş bir kurucu lidere sahibiz. Kadınların var olma ve hak mücadelesi çok uzun yıllar önce başlamış olabilir; ama bunu kanunlaştırarak Dünya Devletleri içinde Türk kadınına veren Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü minnetle ve şükranla anmayı bir borç biliyorum. Bir kardeşiniz, evladınız ya da Kartal Belediye Başkanı olarak hem kadın mücadelesinin yanında olduğumu belirtiyorum, hem de kadınların sosyal hayat ve iş hayatına katılımları noktasında, meslek edinmeleri noktasında, karşılaştıkları sorunların giderilmesi için kurulan birimlerin aktif hale gelmesi konusunda, kısacası kadının hayatını kolaylaştıran çalışmaları yaptığımızı ve daha da hızlanacağımızı buradan ifade etmek istiyorum. Son olarak Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün bir sözüyle konuşmamı noktalamak istiyorum: ‘Kadınları geride bırakan toplumlar, geride kalmaya mahkûmdur’ ” diyerek, tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutladı.

İstanbul Times Haber Merkezi /Hüseyin Çetiner

  

Başkan Yüksel’in ardından Av. Sera Kadıgil ve Prof. Dr. Serap Kiziroğlu’nun konuşmaları ile devam eden konferansta konuşmacılar; kadın hakları, kadın mücadelesi ile Türkiye’de kadının iş hayatı ve toplumsal hayattaki yeri konusunda katılımcılarla detaylı bilgi paylaştı. Konferansın sonunda konuşmacılara Kartal Belediyesi’nin CHP’li kadın meclis üyeleri tarafından çiçek takdiminde bulunuldu.

Konferans, soru cevap kısmının ardından, kadına yönelik psikolojik ve fiziksel şiddeti konu alan bir tiyatro gösterisi ile son buldu.

 Kreşli Miniklerden Kadın Personele 8 Mart Kutlaması 

Dünya Kadınlar Günü’ne özel bir diğer etkinlik ise Kartal Belediyesi’nde gerçekleşti. Kartal Belediyesi’ne bağlı 15 kreşte eğitim gören minik öğrenciler, Kartal Belediyesi’ni ziyaret ederek kadın çalışanların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü, kendi elleriyle hazırladıkları birbirinden güzel çiçeklerle kutladı. Kreşli minikler öncelikle Kreş Müdürlüğü’nden sorumlu Başkan Yardımcısı olan İmam Aydın’ı makamında ziyaret etti. Daha sonra Kartal Belediyesi Kreş Müdürü Enif Yavuz Dipşar ve öğretmenleri eşliğinde, Kartal Belediyesi Hizmet Binasında yer alan birimleri tek tek gezen kreşli minikler, kadın müdür ve çalışanlara kendi elleriyle hazırladıkları renkli çiçeklerden oluşan hediyelerini verdi. Kartal Belediyesi kadın çalışanları da bu renkli ve samimi jest karşısında mutluluklarını paylaşarak hediyeleri ve tebrikleri için minik öğrencilere teşekkür etti.

 

Kartal’da Dünya Kadınlar Günü’ne yönelik bir diğer etkinlik ise İstasyon Caddesi’nde açık havada gerçekleşti. Etkinliğe Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel’i temsilen Başkan Yardımcısı Adem Uçar ve Kartal Belediyesi Meclis Üyeleri Aysel Yücel ile Gülay Boyraz katıldı. Günün anlam ve önemi ile ilgili konuşmaların yapıldığı, şiirlerin okunduğu, şarkıların söylendiği ve tiyatro gösterisinin yapıldığı etkinlik, katılımcılara verilen kokteyl ile son buldu.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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