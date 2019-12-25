banner175
Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
GÜNCEL SİYASET YAZARLARIMIZ EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK YAŞAM TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT İLÇELER TÜRKİYE MAGAZİN YEREL Asayiş
BİST
113329
ALTIN
287.039
DOLAR
5.9358
STERLİN
7.6939
EURO
6.5872
İmamoğlu, Kanal İstanbul’a Neden Karşı Olduğunu 15 Maddede Açıkladı
Son Dakika
İmamoğlu, Kanal İstanbul’a Neden Karşı...
İBB'nin Kariyer Zirvesine’ne Gençlerden Tam Not
Son Dakika
İBB'nin Kariyer Zirvesine’ne Gençlerden Tam...
İmamoğlu :"Asıl Patron ,Asıl Efendi Millettir"
İmamoğlu :"Asıl Patron ,Asıl Efendi...
İmamoğlu: Tek amacımız 16 Milyona Hesap Vermek dedi ve ilk 6 Ayın Bilançosunu Açıkladı
Son Dakika
İmamoğlu: Tek amacımız 16 Milyona...

‘İşaret Dili Semineri’ Kartal’da Gerçekleştirildi

İlçede yaşayan engelli bireylere yönelik hizmetleri ve farkındalık çalışmalarıyla takdir toplayan Kartal Belediyesi, Aralık ayı programı kapsamında işaret dili eğitmeni Mesut Yazıcı’nın anlatımıyla ‘İşaret Dili Semineri’ne ev sahipliği yaptı.

‘İşaret Dili Semineri’ Kartal’da Gerçekleştirildi

İlçede yaşayan engelli bireylere yönelik hizmetleri ve farkındalık çalışmalarıyla takdir toplayan Kartal Belediyesi, Aralık ayı programı kapsamında işaret dili eğitmeni Mesut Yazıcı’nın anlatımıyla ‘İşaret Dili Semineri’ne ev sahipliği yaptı.

haber 2
haber 2
25 Aralık 2019 Çarşamba 12:41
‘İşaret Dili Semineri’ Kartal’da Gerçekleştirildi

İlçede yaşayan engelli bireylere yönelik hizmetleri ve farkındalık çalışmalarıyla takdir toplayan Kartal Belediyesi, Aralık ayı programı kapsamında işaret dili eğitmeni Mesut Yazıcı’nın anlatımıyla ‘İşaret Dili Semineri’ne ev sahipliği yaptı.

Hasan Ali Yücel Kültür Merkezi’nde gerçekleşen seminere, Kartallı vatandaşlar ilgi gösterdi.

Programda, işaret dili eğitmeni Mesut Yazıcı, işitme engelli bireylerle nasıl iletişim kurulacağı ile alakalı katılımcılara önemli bilgiler verdi. İşaret dilinin gramer yapısı, soyut kavramlar için kullanılan ortak işaretlerin yanı sıra; işitme engellilerin hayatı ve aile yaşantıları hakkında da bilgilendirmede bulunan Yazıcı, işaret dili evrensel midir, işaret dili sertifikası nasıl alınır ve ne işe yarar, ne kadar zamanda öğrenilir gibi sorulara da yanıt verdi.

Yazıcı, yaptığı konuşmada, herkesin artık işaret dilini öğrenmesini gerektiğini kaydederek, engelli yaşam konusunda bilinçli davranılması gerektiğini kaydetti. Aynı zamanda herkesin birer engelli adayı olduğunu da hatırlatan Yazıcı, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel’e ve tüm Kartal Belediyesi ailesine engellilere yönelik çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sağlıklı Yaşam Tutkunları, Ekolojik Pazar’da Buluşacak
Sağlıklı Yaşam Tutkunları, Ekolojik Pazar’da Buluşacak
ESMEK Eyüpsultan Merkez Şubesi Açıldı
ESMEK Eyüpsultan Merkez Şubesi Açıldı
Kartal Belediyesi’nden İlçedeki Okullara ‘Sıfır Atık Ve Çevre Bilinci’ Eğitimi
Kartal Belediyesi’nden İlçedeki Okullara ‘Sıfır Atık Ve Çevre Bilinci’ Eğitimi
Kartal’da Çevreyi Tehdit Eden Metruk Yapıların Yıkımına Devam Ediliyor
Kartal’da Çevreyi Tehdit Eden Metruk Yapıların Yıkımına Devam Ediliyor
Unutulmaz Şarkıların Mimarı Yusuf Hayaloğlu, Kartal’da Anıldı
Unutulmaz Şarkıların Mimarı Yusuf Hayaloğlu, Kartal’da Anıldı

banner186

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    İstanbul Times Haber Merkezi

    Yeşiltepe Mah. 74 Sokak NO:3/A Kat : 1 Daire :1 Zeytinburnu-İstanbul

    0212 - 415 82 05

    2012 © by İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim