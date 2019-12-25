‘İşaret Dili Semineri’ Kartal’da Gerçekleştirildi

İlçede yaşayan engelli bireylere yönelik hizmetleri ve farkındalık çalışmalarıyla takdir toplayan Kartal Belediyesi, Aralık ayı programı kapsamında işaret dili eğitmeni Mesut Yazıcı’nın anlatımıyla ‘İşaret Dili Semineri’ne ev sahipliği yaptı.

Hasan Ali Yücel Kültür Merkezi’nde gerçekleşen seminere, Kartallı vatandaşlar ilgi gösterdi.

Programda, işaret dili eğitmeni Mesut Yazıcı, işitme engelli bireylerle nasıl iletişim kurulacağı ile alakalı katılımcılara önemli bilgiler verdi. İşaret dilinin gramer yapısı, soyut kavramlar için kullanılan ortak işaretlerin yanı sıra; işitme engellilerin hayatı ve aile yaşantıları hakkında da bilgilendirmede bulunan Yazıcı, işaret dili evrensel midir, işaret dili sertifikası nasıl alınır ve ne işe yarar, ne kadar zamanda öğrenilir gibi sorulara da yanıt verdi.

Yazıcı, yaptığı konuşmada, herkesin artık işaret dilini öğrenmesini gerektiğini kaydederek, engelli yaşam konusunda bilinçli davranılması gerektiğini kaydetti. Aynı zamanda herkesin birer engelli adayı olduğunu da hatırlatan Yazıcı, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel’e ve tüm Kartal Belediyesi ailesine engellilere yönelik çalışmalarından dolayı teşekkür etti.