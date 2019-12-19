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ESMEK Eyüpsultan Merkez Şubesi Açıldı

Eyüpsultan Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü'ne bağlı olarak hizmet verecek olan Eyüpsultan Mesleki Eğitim Kursları (ESMEK) Eyüpsultan Merkez Şubesi açıldı.

ESMEK Eyüpsultan Merkez Şubesi Açıldı

Eyüpsultan Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü'ne bağlı olarak hizmet verecek olan Eyüpsultan Mesleki Eğitim Kursları (ESMEK) Eyüpsultan Merkez Şubesi açıldı.

haber 2
haber 2
19 Aralık 2019 Perşembe 09:59
ESMEK Eyüpsultan Merkez Şubesi Açıldı

EYÜPSULTANIMIZI ESMEK’LERLE DONATACAĞIZ”

Açılışta Başkan Deniz Köken “Merhaba ESMEK ailesi nasılsınız?” diyerek başladığı konuşmasında şunları söyledi; “Artık Eyüpsultanımızı bölgesel olarak ESMEK’lerle donatacağız. Buranın geçmişte olan tecrübesi de vardı. Onun için buradan başladık. Burasını düzenliyoruz, büyütüyoruz.”

EĞİTİM BİZİM İÇİN ÇOK ÖNEMLİ”

“Bundan sonra Alibeyköy Merkez’de yapacağız, Akşemsettin ve Çırçır bölgesinde yapacağız, Kemerburgaz – Göktürk bölgesinde yapacağız. Pirinççi’de zabıta binasını boşalttık ve orasını ESMEK yaptık. Yetmezse Sultan Center’ın tamiratı bitince onun içinde bir ESMEK bölümü yaparız. Çünkü eğitim bizim için çok önemli. Bir vatandaş ‘Ben şu işi öğrenmek istiyorum’ dediğinde ‘Ben sana iki sene sonra öğreteyim’ diyemezsiniz. Onun yolunu hemen açmamız lazım. O yüzden bu kademe çalışmamız hemen başlamış oldu.”

NE YAPIYORSAK SİZİN İÇİN YAPIYORUZ”

“Bulunduğumuz bölgelerde anket çalışması yapıyoruz. Kim neyi istiyor? En çok neye talep var? Bunları göreceğiz, ona göre kurs açacağız. Burada verimliliği esas almamız lazım. Ne yapıyorsak sizin için yapıyoruz. Evinizde, işinizde sizi bir tık daha yukarı çıkarmak için bu kursları yapıyoruz. Hayata daha güvenli bakmanız, daha mutlu bakmanız için yapıyoruz.”

EN ÇOK İHTİYAÇ GÖREN KURS MERKEZİNİ EN BÜYÜK YERDE AÇALIM Kİ HERKES KOLAYCA GELSİN”

“Alibeyköy’de Zabıta Karakol binasının üstünü eğitim merkezi yapacağız. Büyük kursları Alibeyköy merkez ve Sultan Center’da yapalım istiyoruz. Bütün dil okullarını tek bir merkezde toplayalım istiyoruz. En çok ihtiyaç gören kurs merkezini en büyük yerde açalım ki herkes oraya kolayca gelsin. Diğer küçük yerleri de bölgesel açalım istiyoruz.”

Konuşmanın ardından ise Başkan Deniz Köken kurdele kesimiyle açılışı gerçekleştirdi. Ardından ESMEK kursiyerleri tarafından hazırlanan pasta kesildi ve Başkan Deniz Köken kurs merkezini dolaştı.
 

FARKLI ALANLARDA EĞİTİMLER VERİLİYOR

Başkan Deniz Köken tarafından kurulan Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde bulunan ve Başkan Köken’in üzerinde hassasiyetle durduğu sosyal projelerden biri olan ESMEK projesi kapsamında, Eyüpsultanlıların, beceri ve yetenekleri doğrultusunda verilen eğitimler sayesinde kendilerine olan özgüvenleri artıyor, başarma duygusu ile sosyal açıdan da kendilerini daha iyi hissediyorlar.

Hafta içi farklı saat dilimlerinde gerçekleştirilen kurslarda verilen eğitimlerle Eyüpsultanlıların, ürettikleri ürünlerini değerlendirmelerine ve aile bütçelerine katkıda bulunmalarına imkân sağlanıyor.

ESMEK’lerde kurs sonunda, eğitimini tamamlayan Eyüpsultanlılara Halk Eğitim sertifikası verilecek.

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