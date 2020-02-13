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Dernek Başkanları ve Yöneticilerinden Başkan Gökhan Yüksel'e Ziyaret

Gümüşhane Şiran Dernekler Federasyonu, Erzincan Refahiye Kamberağalılar Derneği, Erzincan Refahiye Bektaşlı Köyü Derneği, Erzincan Refahiye Kızıleniş Köyü Derneği ve Kartal'da faaliyet gösteren Karadeniz derneklerinin başkanları, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel'i makamında ziyaret etti.

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13 Şubat 2020 Perşembe 12:35
Dernek Başkanları ve Yöneticilerinden Başkan Gökhan Yüksel'e Ziyaret
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Kartal’ın Adını Yenilikçi İşlerle Duyuracağız

 

Ziyaretler sırasında konuklarına projelerinden bahseden Başkan Gökhan Yüksel, "Kartalımız için güzel işlere imza atmak istiyoruz ve ilçemize artı değer katacak projelerimiz için tüm ekip arkadaşlarımızla birlikte çalışıyoruz. Yenilikçi işlerde Kartal’ın adını duyurmak üzerinde en çok durduğumuz konulardan bir tanesi. Öte yandan en fazla kreşe sahip olan belediye unvanımızı yeni kreşler açarak perçinleyeceğiz. Yeni parklarımızı, komşularımızın hizmetine sunmaya başladık, bunun da devamı için çalışmalarımız devam ediyor. Kapalı pazar alanları yapacağız. Ve şu an üzerinde kararlılıkla durduğumuz en önemli çalışmalarımızdan bir tanesi de ulaşımda denizciliğe ağırlık vermek, bunun da gereğini en kısa zamanda İBB ile koordineli olarak yapacağız. Eski stat meydanı ve Uğur Mumcu Meydanı gibi projelerle cazibe merkezleri oluşturacağız." dedi.

 Görüşmenin sonunda dernek başkanları ve yöneticileri Başkan Gökhan Yüksel’e misafirperverliğinden dolayı teşekkür ederek çalışmalarında başarılar diledi. Kartal Belediye Başkanı da ziyaretlerden duyduğu memnuniyeti dile getirerek konuklarına teşekkür etti.

Kaynak :  İstanbul Times Haber Ajansı /İTHA

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