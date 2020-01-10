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Budanan Ağaçlardan Elde Edilen Odunlar, Kudret Teyze’nin Evini Isıtacak

Kartal Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nün, her yıl budama takvimi esas alınarak gerçekleştirdiği çalışmalar neticesinde elde edilen odunlar, kış aylarında ihtiyaç sahibi vatandaşların yakacak gereksinimini karşılıyor.

Budanan Ağaçlardan Elde Edilen Odunlar, Kudret Teyze’nin Evini Isıtacak

Kartal Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nün, her yıl budama takvimi esas alınarak gerçekleştirdiği çalışmalar neticesinde elde edilen odunlar, kış aylarında ihtiyaç sahibi vatandaşların yakacak gereksinimini karşılıyor.

haber 2
haber 2
10 Ocak 2020 Cuma 12:37
Budanan Ağaçlardan Elde Edilen Odunlar, Kudret Teyze’nin Evini Isıtacak

Daha önce de budanmış ağaç dallarından çeşitli materyaller üreterek geri dönüşüme katkı sunan Kartal Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, örnek bir projeye daha hayat verdi. Proje kapsamında; yıl boyunca ağaçların budanmasıyla elde edilen dallar istiflendi, ardından Park ve Bahçeler Müdürlüğü atölyesinde belediye çalışanları tarafından küçük parçalara ayrılıp işlendikten sonra yakacak odun haline getirildi ve çuvallanarak vatandaşlara dağıtıldı. Böylece bir yandan; mevsim şartlarına bağlı olarak yeşil dokunun sağlıklı gelişmesi, estetik görünüme kavuşması ve hastalıklara karşı direncinin artması sağlanırken bir yandan da ihtiyaç sahibi vatandaşların yakacak gereksinimi karşılanmış oldu.

 Söz konusu çalışmalar çerçevesinde yakacak haline getirilen odunlar son olarak Kartal Belediyesi personeli tarafından Kartal’ın en eski sakinlerinden biri olan Kudret Torun’a teslim edildi. Park ve Bahçeler Müdürü Deniz Karacan ile Petrol İş Mahalle Muhtarı Ayten Aytür de belediye ekipleri ile birlikte 100 yaşındaki Kudret Torun’a bir ziyaret gerçekleştirdi. Yapılan ziyarette belediye çalışanlarına teşekkür eden Torun, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel’e de bu anlamlı çalışmadan dolayı ayrıca teşekkürlerini iletti.

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