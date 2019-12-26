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Başkan Gökhan Yüksel: "Tüm Çabamız Vatandaşlarımızın Mutluluğu İçin"

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, katılımcı ve şeffaf belediyecilik anlayışı çerçevesinde gerçekleştirilen halk günü buluşmaları kapsamında kendisiyle görüşmek isteyen vatandaşları, Kartal Belediyesi Ana Hizmet Binasındaki makamında misafir etmeye devam ediyor.

Başkan Gökhan Yüksel: "Tüm Çabamız Vatandaşlarımızın Mutluluğu İçin"

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, katılımcı ve şeffaf belediyecilik anlayışı çerçevesinde gerçekleştirilen halk günü buluşmaları kapsamında kendisiyle görüşmek isteyen vatandaşları, Kartal Belediyesi Ana Hizmet Binasındaki makamında misafir etmeye devam ediyor.

haber 2
haber 2
26 Aralık 2019 Perşembe 10:23
Başkan Gökhan Yüksel: "Tüm Çabamız Vatandaşlarımızın Mutluluğu İçin"

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, katılımcı ve şeffaf belediyecilik anlayışı çerçevesinde gerçekleştirilen halk günü buluşmaları kapsamında kendisiyle görüşmek isteyen vatandaşları, Kartal Belediyesi Ana Hizmet Binasındaki makamında misafir etmeye devam ediyor.

 

Kendisiyle görüşmek için randevu talep eden vatandaşları, makamında ağırlayan Başkan Gökhan Yüksel, gerçekleşen görüşmelerde vatandaşların, talep, öneri ve şikâyetlerini dinleyerek, sorunların çözümü için belediyenin ilgili birimlerine talimatlar verdi.

 

“Mahalle Buluşmalarımızı Her Yıl Tekrarlamak Niyetindeyiz”

 

Belediye ile vatandaşların iletişimini güçlendirmek adına halk günü buluşmaları düzenlediklerini söyleyen Başkan Gökhan Yüksel, "Tüm çabamız vatandaşlarımızın mutluluğu için. Bu yönde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Projelerimizi hayata geçirirken önceliğimizi, mahallelerimizde komşularımızla bir araya geldiğimiz  'Mahallemi Dinliyorum' adlı toplantılardan elde ettiğimiz geri bildirimlere göre belirliyoruz. Ancak hayat dinamik bir süreçtir. Sorunlar ve öncelikler her zaman değişebilir. Bu nedenle halk günü buluşmaları düzenleyerek, belirli aralıklarla komşularımızla bir araya geliyoruz. Birçok konuya zaten vakıfız, ancak bu sayede hem farkına varamadığımız şeylerden haberdar oluyoruz hem de bilgilerimizi güncelliyoruz. Bu arada mahalle buluşmalarımızı da her yıl tekrarlamak niyetindeyiz." dedi.

 

"İstişareye Büyük Önem Veriyoruz"

 

İstişare makamının önemine vurgu yapan Başkan Gökhan Yüksel, "Fikir alışverişine büyük önem veriyor ve yalnızca vatandaşlarımızın ihtiyaçlarına cevap verecek projelerle ilgileniyoruz. Göreve geldiğimizden beri bu anlamda Kartallı komşularımızla belediyemizin iletişimini güçlendirmek için birçok mekanizmayı harekete geçirdik. Mahalle buluşmaları ve halk günü bunun bir parçasıysa, yeni kurduğumuz Komşu İletişim Merkezi de diğer bir parçasıdır. Sivil toplum örgütlerimizin ve meslek odalarımızın fikirlerini alabilmek için sık sık bir araya geldik ve gelmeye devam ediyoruz. 10 yıllık geleneğimiz olan Muhtarlar Toplantımızı da bu anlayışla devam ettiriyoruz." dedi.

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