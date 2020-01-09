Başkan Gökhan Yüksel'den 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü Mesajı

Gazetecilerin görevlerini icra ederken birçok zorlukla karşılaştıklarını ifade eden Başkan Gökhan Yüksel, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla yayınladığı mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Gazeteciler zor şartlarda önemli bir görev ve sorumluluk üstleniyor. Gazetecilik, fedakârlık ve sorumluluk isteyen bir meslektir. Demokratik, şeffaf ve gelişmiş devletlerin önemli güçlerinden biri de kamuoyunu doğru ve eksiksiz bilgilendirmeyi ilke edinmiş, tarafsız ve özgür basındır. Yaşadıkları en zor şartlara rağmen görevlerini canları pahasına yerine getirmeyi amaçlayan gazetecilerin, halkı ilkeli, tarafsız ve doğru bilgilendirme çabaları takdire şayandır.

Yerel basınımız da üstlendiği rolü ile ilçemiz ve bölge açısından çok önemli bir işleve sahiptir. Yerel basının yerel yönetimleri denetleme görevi vardır. Bu anlamda yerel basınımızdan beklentimiz, gördükleri eksiklikleri bize iletmeleri, vatandaşlarla aramızda köprü görevi görmeleri ve 500 bine yakın nüfusu olan ilçemizde gözümüz kulağımız olmalarıdır. Bu yönüyle basın, topumun bilgilendirilmesinin dışında kentlerin gelişiminde de önemli bir katkı sağlamaktadır. Bu vesile ile tüm basın mensuplarımızın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler gününü tebrik ediyor, çalışmalarında başarılar ve kolaylıklar diliyorum."