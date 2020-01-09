banner175
Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul
parçalı bulutlu
GÜNCEL SİYASET YAZARLARIMIZ EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK YAŞAM TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT İLÇELER TÜRKİYE MAGAZİN YEREL Asayiş
BİST
116602
ALTIN
292.854
DOLAR
5.8704
STERLİN
7.6619
EURO
6.5238
İmam Hatip Lisesinin Genç Karileri, ‘Kur’an Ziyafeti İle Gönülleri Fethetti
Son Dakika
İmam Hatip Lisesinin Genç Karileri,...
Avrasya Hastanesinde Yüzünüz Artık Daha Genç Görünecek
Son Dakika
Avrasya Hastanesinde Yüzünüz Artık Daha...
Oturan erkeklerin çocuğu olmayabilir!
Son Dakika
Oturan erkeklerin çocuğu olmayabilir!
İMSİYAD'In 2. Olağan Kongresi Görkemli Oldu
Son Dakika
İMSİYAD'In 2. Olağan Kongresi Görkemli...

Başkan Gökhan Yüksel'den 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü Mesajı

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla tebrik mesajı yayınladı. Başkan Yüksel mesajında gazetecilik mesleğinin önemine vurgu yaparak, yerelden ulusala görev yapan tüm gazetecilerin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutladı.

Başkan Gökhan Yüksel'den 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü Mesajı

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla tebrik mesajı yayınladı. Başkan Yüksel mesajında gazetecilik mesleğinin önemine vurgu yaparak, yerelden ulusala görev yapan tüm gazetecilerin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutladı.

haber 2
haber 2
09 Ocak 2020 Perşembe 10:58
Başkan Gökhan Yüksel'den 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü Mesajı

Gazetecilerin görevlerini icra ederken birçok zorlukla karşılaştıklarını ifade eden Başkan Gökhan Yüksel, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla yayınladığı mesajında şu ifadeleri kullandı:

 "Gazeteciler zor şartlarda önemli bir görev ve sorumluluk üstleniyor. Gazetecilik, fedakârlık ve sorumluluk isteyen bir meslektir. Demokratik, şeffaf ve gelişmiş devletlerin önemli güçlerinden biri de kamuoyunu doğru ve eksiksiz bilgilendirmeyi ilke edinmiş, tarafsız ve özgür basındır. Yaşadıkları en zor şartlara rağmen görevlerini canları pahasına yerine getirmeyi amaçlayan gazetecilerin, halkı ilkeli, tarafsız ve doğru bilgilendirme çabaları takdire şayandır.

Yerel basınımız da üstlendiği rolü ile ilçemiz ve bölge açısından çok önemli bir işleve sahiptir. Yerel basının yerel yönetimleri denetleme görevi vardır. Bu anlamda yerel basınımızdan beklentimiz, gördükleri eksiklikleri bize iletmeleri, vatandaşlarla aramızda köprü görevi görmeleri ve 500 bine yakın nüfusu olan ilçemizde gözümüz kulağımız olmalarıdır. Bu yönüyle basın, topumun bilgilendirilmesinin dışında kentlerin gelişiminde de önemli bir katkı sağlamaktadır. Bu vesile ile tüm basın mensuplarımızın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler gününü tebrik ediyor, çalışmalarında başarılar ve kolaylıklar diliyorum."

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kartallı Stanford Öğrencisi Neval Çam'dan, Başkan Gökhan Yüksel'e Ziyaret
Kartallı Stanford Öğrencisi Neval Çam'dan, Başkan Gökhan Yüksel'e Ziyaret
39 İlçe Belediye Başkanları Sıralamasında Başkan Gökhan Yüksel, İlk Üçte
39 İlçe Belediye Başkanları Sıralamasında Başkan Gökhan Yüksel, İlk Üçte
Zor Durumdaki Sokak Köpeğini Kartal Belediyesi Kurtardı
Zor Durumdaki Sokak Köpeğini Kartal Belediyesi Kurtardı
Kartal Belediyesi Zabıtasından Yılbaşı Denetimi
Kartal Belediyesi Zabıtasından Yılbaşı Denetimi
Kartal Belediyesi’nden “Çocukları İçin Öğrenen” Anne ve Babalara Sertifika
Kartal Belediyesi’nden “Çocukları İçin Öğrenen” Anne ve Babalara Sertifika

banner186

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    İstanbul Times Haber Merkezi

    Yeşiltepe Mah. 74 Sokak NO:3/A Kat : 1 Daire :1 Zeytinburnu-İstanbul

    0212 - 415 82 05

    2012 © by İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    banner169