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‘Barış ve Dostluk’ Sergisinin Açılışı Gerçekleştirildi

Kartal’da ‘Barış ve Dostluk’ Sergisinin Açılışı Gerçekleştirildi

haber 1
haber 1
18 Şubat 2020 Salı 14:38
‘Barış ve Dostluk’ Sergisinin Açılışı Gerçekleştirildi
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Ressam ve yazar Hasan Aydın ile İranlı ressam Akbar Akbari ile öğrencilerinin düzenlediği ‘Barış ve Dostluk Sergisi’ Kartal Belediyesi Ana Hizmet Binası Fuaye alanında açıldı. 28 Şubat’a kadar sanatseverlerin beğenisine sunulacak olan sergi, ilk gününde yoğun ilgi gördü.

İstanbul Times Haber Merkezi/ Hüseyin Çetiner 

Müzik dinletisi ile başlayan serginin açılışında Hasan Aydın, ‘Gökkır’ın Bahar Dansı’ ve ‘Vapur Dediğin’ isimli kitaplarını okurları için imzaladı. Ardından Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel’i temsilen Başkan Yardımcısı Mustafa Oktay Aksu ve Kartal Belediyesi Meclis Üyesi Umut Daştan,  ressam ve yazar Hasan Aydın ile İranlı ressam Akbar Akbari’ye üzerinde Kartal Belediyesi logosu bulunan çini desenli tabak hediye etti.

 

“Kartal’ı Kültür ve Sanatın Başkenti Yapacağız”

 

Takdimin ardından katılımcılara teşekkür eden Başkan Yardımcısı Mustafa Oktay Aksu konuşmasında, “Öncelikle hepiniz hoş geldiniz. Gerek Akbar Bey gerek Hasan Bey ikisi de çok önemli değerler. Onların öncülüğünde diğer sanatçı arkadaşlarımızı da tebrik ediyorum. Başkanımız Gökhan Yüksel’in de sizlere selamı var ve kendisi de hepinizi ayrı ayrı tebrik ediyor. Kartal Belediyesi olarak iddia ediyoruz ki Kartal’ı kültür ve sanatın başkenti yapacağız. Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘Sanatsız kalan bir milletin hayat damarlarından biri kopmuş demektir.’ sözünü her zaman kendimize şiar ediniyoruz. Bu anlamda siz sanatçılara binlerce teşekkür ediyorum, yaptığınız işe ve verdiğiniz emeğe saygı duyuyorum. ‘Barış ve Dostluk’ adını verdiğiniz serginizin Kartalımıza ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum.” dedi.

Kaynak:İstanbul Times Haber Ajansı(İTHA)

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