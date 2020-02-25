4. Vedat Günyol Deneme Yarışmasında Kazanan İsimler Belli Oldu

‘Yazarların Cumhurbaşkanı’ Vedat Günyol anısına düzenlenen deneme yarışmasının sonucu Kartal Belediyesi Hasan Ali Yücel Kültür Merkezi’nde düzenlenen basın toplantısı ile açıklandı. Seçici Kurul, yaptığı değerlendirme ile birincilik ödülü dışında 2 Jüri Özel Ödülü de verdi. “İmgelem-İmge-İmgelem” adlı eseri ile Yaşar Özmen; Seçici Kurul Özel Ödülü’ne layık görülürken, “Sonra Hayat” adlı eseri ile Onur Çalı; Vedat Günyol Genç Deneme Yazarı ödülünü almaya hak kazandı.

İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner

Düzenlenen basın toplantısına aralarında Seçici Kurul Üyelerinin de bulunduğu; Nesim Ovadya, Kartal Belediyesi Başkan Yardımcısı Adem Uçar, Avukat Celal Ülgen, Avukat Tahir Şikran ve Rengin Cemiloğlu katıldı. Ödülleri açıklayan Avukat Celal Ülgen, 1 Temmuz 2019’da başlayıp 30 Kasım 2019’da sona eren başvuruların, Yürütme Kurulu tarafından değerlendirilip, belirlenen 60 eserin Seçici Kurula gönderdiğini belirterek titiz bir değerlendirme süreci yürüttüklerini söyledi. Seçici Kurul tarafından yapılan değerlendirmenin ardından Vedat Günyol Deneme Ödülü 2019 yılı Birincilik Ödülünün sahibinin, “Söz Yazıları” adlı eseriyle Hürriyet Yaşar olduğunu açıklayan Avukat Celal Ülgen, bu ödülün dışında Seçici Kurulun 2 yazarı ve eserlerini de “Jüri Özel Ödülü’ne” layık bulduğunu açıkladı.

Ülgen; “İmgelem-İmge-İmgelem” adlı eseri ile Yaşar Özmen’in 4. Vedat Günyol Deneme Ödülü Seçici Kurul Özel Ödülü’ne layık görüldüğünü belirterek “ Sonra Hayat” adlı eseri ile de Onur Çalı’nın 4. Vedat Günyol Genç Deneme Yazarı ödülünü kazandığını açıkladı. Seçici Kurulun; Adnan Özyalçıner, Celal Ülgen, Cengiz Bektaş, Hikmet Altınkaynak, Rengin Cemiloğlu, Tahir Şilkan ve Uğur Kökden’den oluştuğunu belirten Ülgen, 1 Mart 2020 Pazar günü saat 13.00’da Kartal Hasan Ali Yücel Kültür Merkezi’nde hazırlanan “Dünden Bugüne Vedat Günyol” Sergisi’nin açılışının yapılacağını söyledi. Ödül töreninin ise aynı gün saat 14.00’da düzenleneceğini belirten Ülgen, kazanan eserler ile ilgili ayrıntılı açıklamanın ödül töreninde yapılacağını sözlerine ekledi. Törene katılan tüm konuklara Hakan Güngör’ün “Sanatımı Koru Ey Tarih” başlıklı deneme kitabının armağan edileceğini vurgulayan Ülgen, emeği geçen herkese ve eser gönderen tüm yazarlara teşekkür etti.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı(İTHA)