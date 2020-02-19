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Sıfır Atık İçin 50 Bin Öğrenciye Eğitim Verilecek

Kağıthane Belediyesi tarafından okullarda düzenlenen çevre eğitimi seminerleri ile daha yaşanılabilir bir şehrin temelleri atılıyor.

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19 Şubat 2020 Çarşamba 14:08
Sıfır Atık İçin 50 Bin Öğrenciye Eğitim Verilecek
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Proje kapsamında, ilçe genelindeki 72 ayrı okulda eğitim gören ilk ve ortaokul çağındaki öğrenciye çevre korumaya ilişkin eğitimler verilecek. Kağıthane Belediyesi’ne bağlı Temizlik İşleri Müdürlüğü koordinesinde yapılacak eğitimlerde uzman eğitmenler tarafından; Sıfır Atık Yaklaşımı, Geri Dönüşüm ve Ambalaj Atıkları, Küresel Isınma ve Sonuçları ile Hayvan Sevgisi’ne yönelik konular işlenecek.

İstanbul Times Haber Merkezi/ Hüseyin Çetiner

Çevre eğitimleri Hamidiye Mahallesi’nde bulunan İsmail Erez İlköğretim Okulu ile başladı. Eğitim öğretim döneminin sonuna kadar sürecek eğitimlerden 50 binin üzerinde öğrenci yararlanacak. Eğitimlerin sonunda öğrencilere ayrıca tasarruf bilinci aşılanması için de geri dönüştürülebilir malzemeden imal edilen ahşap yap boz kumbaralar hediye ediliyor.

Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, çevre koruma ve hayvan sevgisi konularında titizlikle çalıştıklarını söyledi. Herkesin ortak kullanım alanı olan çevrenin evlerin içi gibi temiz tutulması gerektiğine dikkati çeken Başkan Öztekin, "Çevre Koruma, Sıfır Atık Anlayışı ve Hayvan Sevgisi bilincini çocuklarımıza küçük yaşlardan itibaren aşılamamız gerekiyor. Yeni nesillerin çevreye ve hayvanlara duyarlı, empati yönü gelişmiş bireyler olarak yetişmeleri; kentsel dönüşüm, akıllı şehircilik, ulaşım, altyapıdan daha önemli. Yaşanabilir bir şehir için fiziki yenileme kadar, ahlaki ve zihinsel gelişmişliği de arttırmamız lazım." dedi.

Kaynak:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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