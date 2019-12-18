Kağıthane’de Tarih İhya Oluyor

Kağıthane Belediyesi tarafından başlatılan tarihi ihya çalışmaları kapsamında tarihi eserlerin restorasyon çalışmalarına başlandı. Kağıthane Merkez’de bulunan 110 m2 alan üzerine kurulu tarihi Saray Çamaşırhanesi uzman ekiplerce restore ediliyor.

"Tarihi eserlerimizi koruyup yaşatacağız ki; gelecek nesiller atalarını bilsin, kültürünü öğrensin "

Çalışmaları bizzat takip eden Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin yapıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu: ‘’ Kağıthane’de gezerken birçok tarihi esere rastlamanız mümkün. Saray Çamaşırhane’si de bu tarihi eserlerimizden bir tanesi. Saray Çamaşırhanesi 1860’lı yılların başında Sultan Abdülaziz tarafından kişilerin kıyafetlerinin temizlenmesi amacıyla yaptırıldı. Çok uzun yıllar bu şekilde hizmet verdi ancak geçen yüzyılda adeta kaderine terk edildi. Göreve gelirken vatandaşımıza sözünü verdiğimiz 53 vizyon proje arasında tarihi eserlerimizin ihyası da vardı. Bizler tarihe vefa duygusundan hareketle; geçmişin emaneti Saray Çamaşırhanesi’ni geleceğe miras bırakmak amacıyla restore işlemine başladık. Penceresinden kapısına, tuğlasından yapının dış çevresine varana kadar her şey tarihi eseri koruyacak nitelikte olacak. Saray Çamaşırhane’sinin hemen yanında o devirlerde bir de hamam vardı. Ecdadımızın temizliğe verdiği önemi ortaya koyuyor. Bu yapılar; o devirlerde birçok devlete örnek olacak nitelikteydi. Ecdadımız temizliğiyle de devrinin en ileri milletleri arasındaydı. Biz asıl bu bilgiyi gelecek nesillere aktarmak adına bu restorasyon çalışmasına önem veriyoruz. Tarihi eserlerimizi koruyup yaşatacağız ki; gelecek nesiller atalarını bilsin, kültürünü öğrensin istiyoruz.’’ dedi.

Tarihi Saray Çamaşırhanesi’nin restorasyon işlemi bittikten sonra kültürel ve sanatsal etkinliklere ev sahipliği yapması için İstanbullulara hizmet vermesi planlanıyor. Restorasyonun 2020 yılında tamamlanması hedeflendi.