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Kağıthane'deki Tüm Okullara Temizlik Ürünleri Dağıtıldı

Kağıthane Belediyesi, Corona virüsün son olarak Türkiye’de görülmesinin ardından ilçedeki tedbirlerini sıklaştırdı. Belediye tarafından ilçedeki ilk, orta ve lise düzeyindeki 80 okula hijyen malzemesi dağıtıldı.

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12 Mart 2020 Perşembe 11:56
Kağıthane'deki Tüm Okullara Temizlik Ürünleri Dağıtıldı
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Dağıtılan hijyen malzemelerinin arasında mineralli ovma sıvıları, çamaşır suları, genel yüzey temizleyicileri, sıvı el sabunları, büyük boy çöp poşetleri, tuvalet kağıtları, havlu peçeteler, mikrofiber temizlik bezleri ve ıslak mendiller bulunuyor.

Kağıthane Belediyesi Meclis Salonu’nda hijyen malzemeleri okulların müdürlerine teslim edildi. Programa okul aile birlikleri de katıldı.

Başkan Öztekin: “Şu an bir salgın yok, tedbir almak önemli”

Alınacak önlemlerle hızlı bir şekilde hastalığın yenileceğini söyleyen Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, “Biz bu malzeme dağıtım törenini daha önceden planlamıştık. Bugüne isabet olması da tevafuk oldu. Biz her yıl okullarımıza temizlikle ilgili destek oluyorduk. Bu yılda okullarımıza yaklaşık elli ton temizlik ürününü hibe olarak sağlıyoruz. Bunların içinde yüzey temizleyici, kağıt havlu ve kağıt mendil gibi birçok farklı ihtiyacı sağlamış oluyoruz. Biz özellikle hijyenle ilgili okullarımızın destek konusunda her zaman yanındayız. Ben eminim ki ülkemiz, birlik ve beraberliğiyle beraber bu Korona virüsünü de hızlı bir şekilde bertaraf edecektir. Şu an herhangi bir salgın yok. Ama tedbir almak önemlidir. Bugüne kadar tedbir alan Cumhurbaşkanımız'a, Sağlık Bakanlığımız’a teşekkürlerimizi sunuyoruz. İnşallah ülkemizde de akış olağan bir şekilde devam edecektir” dedi.

Kılıç: “Çocuklarımızın okulda bu şartlarda olmasını bilmek rahatlatıcı”

Okul Aile Birliği Başkanı Rahime Kılıç, hastalığın görüldüğü günlerde temizlik malzemesi yardımının yapılmasının yerinde bir karar olduğunu söyledi. Çocukların okuldayken ne yaptıklarını bilmediklerini ama bu temizlik malzemeleri sayesinde içlerinin huzurlu olduğunu da belirten Kılıç, “Temizlik malzemesi dağıtımı yerinde ve doğru bir karar. Ülkemizin şu an ki durumuna baktığımızda çok basit bir şekilde atlatabileceğimizi görüyorum. Başkanımız Mevlüt Öztekin de zaten bu konuda oldukça hassas. Temizlik malzemesi dağıtımını yerinde ve doğru bir yaklaşım olarak görüyorum. Çocuklarımızın büyük bir bölümü zamanını okulda geçiriyor. O zaman içerinde biz onları takip edemiyoruz. Bu temizlik malzemelerinin okullarda olduğunu bilmek veli olarak bizleri de rahatlatacaktır” diye konuştu.

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