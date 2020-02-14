Kağıthane'de Umut Mürare Konseri

"Sensiz Olmuyor", "Duamsın", "Ben Seni Görmeden Sevdim", "Veda" ve "Canım Halep" gibi birçok çalışmaya imza atan Müzisyen Mürare, Kağıthane Belediyesi’ne bağlı Sultan Selim Kültür Merkezi’nde konser verdi.

Konserde Aşık Veysel'den Uzun İnce Bir Yoldayım türküsünü seslendiren Mürare, aralarında Genç Osman, Türkiyem, Selamun Aleyküm ve Güller Açmasada’nın bulunduğu eserlerini seslendirdi.

Etkinliğe katılan Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin sanatçıya ve sanatseverlere katılımlarından dolayı teşekkür etti. Milli ve manevi değerleri yansıtan eserlerin daha çok yer bulmasını arzuladıklarını ifade eden Başkan Öztekin, toplumsal benliğin korunmasında sanat eserlerinin ve bilhassa müziğin çok önemli bir yer tuttuğunu ifade etti.

Dinleyicilerin de zaman zaman eserlere eşlik ettiği konser, yaklaşık bir saat sürdü.