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Hobi Bahçesi Ailelerin Kullanımına Açılıyor

Kağıthane Belediyesi’ne ait Hamidiye Mahallesi’nde bulunan Hobi Bahçesi, ailelerin kullanımına açılıyor.

Hobi Bahçesi Ailelerin Kullanımına Açılıyor

Kağıthane Belediyesi’ne ait Hamidiye Mahallesi’nde bulunan Hobi Bahçesi, ailelerin kullanımına açılıyor.

haber 2
haber 2
05 Şubat 2020 Çarşamba 13:24
Hobi Bahçesi Ailelerin Kullanımına Açılıyor
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Kağıthane halkının toprakla zaman geçirmelerine, şehrin içinde sebze, meyve yetiştirmelerine imkan sağlamak amacıyla hizmete sunulan Hobi Bahçesi, Kağıthaneli ailelerin kullanımına açılıyor.  Hamidiye Mahallesi Gölcük Sokak’taki Hobi Bahçesi’nde 58 adet hobi evi bulunuyor. Kağıthaneli vatandaşlar isterlerse hobi evlerini bir yıllığına kiralayabilecek.

Hobi bahçesi kullanımı için başvurmak isteyenler, 14 Şubat’a kadar belediyenin hizmet binası içerisinde yer alan Kentli Servisi’ne bizzat başvuruda bulunabilecek. Başvuruların değerlendirilmesinin ardından hak sahipleri kura yoluyla belirlenecek. Bir hobi evinin bir yıllık kiralanmasının bedeli ise bin 500 TL olarak açıklandı.

Vatandaşlar konuya ilgili detaylı bilgiye Kağıthane Belediyesi’nin resmi internet sitesi üzerinden, 444 23 00 veya 0212 321 0825 numaralı telefonlardan ulaşabiliyor.

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