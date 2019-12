Başkan Öztekin'in Sözünü Verdiği 53 Proje Bir Bir Hayata Geçiyor

Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, çalışmalarda verimliliği arttırmak, çalışanlar arasında kurumsal kültür ve aidiyeti geliştirmek amacıyla belediyede görevli personel ve idari amirlerle geniş kapsamlı bir toplantı gerçekleştirdi.

31 Mart Yerel Seçimi’nin üzerinden 8 ay geçti. Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, geçen 8 aylık sürede yapılan çalışmaları ve ileri dönem projelerini ele aldığı toplantıda belediyede görevli personel ve amirlerle çalışmaları değerlendirdi. Sadabad Kültür Merkezi’nde gerçekleşen toplantıda ayrıca Eğitimci Yazar İdris Hızır tarafından ‘Kurum Kültürü’ konulu bir eğitim semineri de düzenlendi.

Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, Kağıthanelilerin sevgisi ve desteğiyle göreve gelişinin sekizinci ayında şehre birçok hizmet kazandırdıklarını belirterek, çalışmalarda emeği olan tüm personele teşekkür etti. Başkan Öztekin konuşmasında şu cümlelere yer verdi; ‘’ Her yaştan ve her kesimden vatandaşımıza eşit hizmet götürme sözüyle ilçemizde gönül belediyeciliğini tesis ediyoruz. Sadece insana özgü değil, sokak hayvanları ve çevre için de birbirinden kıymetli işleri hep birlikte başardık. İlk olarak vatandaşlarımızla buluştuk. Esnaf ve komşularımızı ev ve iş yerlerinde ziyaret ederek talep ve önerilerini değerlendirdik. Çarşamba Buluşmaları adı altında her hafta düzenli olarak vatandaşlarımızla randevusuz şekilde birebir görüştüğümüz toplantılara başladık ve devam ediyoruz. Mahallelerimize ne hizmet yapacaksak, bunun kararını o mahallenin sakini vatandaşlarımızla birlikte veriyoruz. Söz verdiğimiz gibi Kağıthane’yi Kağıthanelilerle birlikte yönetiyoruz.’’ dedi.

Sosyal ve Kültürel Alanlar Artıyor

31 Mart Seçimi’nden sonra Başkan Mevlüt Öztekin yönetimindeki Kağıthane Belediyesi, 8 aylık süreçte Kağıthane’ye yeni sosyal ve kültürel birçok alan kazandırdı. Yakın zamanda Kağıthanelilerin hizmetinde olacak Maharetli Eller Çarşısı, Millet Kıraathanesi, Tarihi Saray Çamaşırhanesi Restorasyonu (Etkinlik mekanı olarak kullanılacak), Engelliler Gündüz Bakım Hizmet Merkezi ve Çocuk Kütüphanesi ilçe sakinlerinin hayatlarına sosyal ve ekonomik anlamda büyük katkı sağlayacak. Projelerin inşasında sona gelindi.

Ulaşımda Kolay Kağıthane

Daha rahat bir ulaşım için yapılan çalışmalar arasında Kolay Kağıthane projesi dikkati çekiyor. Bu projeyle vatandaşlar toplu taşımanın bulunmadığı yerlerde; belediye ring araçlarıyla kamu binaları ve ulaşım akslarına ücretsiz şekilde varabilecek. Yanı sıra Yayalaştırılmış Alışveriş Caddeleri projesi kapsamında Talatpaşa Mahallesi Aslangazi Caddesi ve Hamidiye Mahallesi Serdar Sokak’ta çalışmalar devam ediyor. Belediyeye bağlı otoparklarda ise akıllı teknolojik sistemlerle parklanma kolaylığı getirildi. Ana cadde ve ara arterlerdeki yollara da sarı çizgiler çekilerek yaya ve araç güvenliğinin korunması hedeflendi.

Kentsel Dönüşüm Hız Kesmeden Devam Ediyor

Kağıthane’de riskli görülen binaların denetimleri sürüyor. Bu kapsamda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve TOKİ işbirliği ile Yahya Kemal’de 34 bin m2 alanda kentsel dönüşüm çalışmaları başlatıldı. Ayrıca ilçenin farklı noktalarında vatandaşları mağdur etmeyecek şekilde riskli binalar yıkılarak deprem tedbirleri arttırılıyor. Kentsel dönüşüm çalışmalarının daha nitelikli sürmesi için belediye bünyesinde Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü hizmete girdi. Müdürlük çatısı altında ayrıca alanında uzman mühendislerden oluşan Kent Estetiği Oluşturma Birimi çalışmalarına başladı. Gürsel ve Çağlayan mahalleleri ile Eyüp Sultan Caddesi’nde tematik sokaklar, prestij caddeler kuruluyor. İlçede altyapı çalışmaları da yoğun şekilde devam ediyor.

Daha Temiz ve Daha Yeşil Bir Kağıthane

Kağıthane Belediyesi’nin 8 ayda gerçekleştirdiği projeleri arasında çevre ve temizlik alanında yapılan çalışmalar da hayli önemli. Bu kapsamda Seyrantepe Mahallesi’ne Botanik Bahçe kurulması planlanarak çalışmalara başlandı. Ayrıca 19 mahalle ve 2200 sokakta detaylı temizlik çalışmaları, 180 noktada ilaçlama çalışması, 218 lokasyonda kanalizasyon ve altyapı incelemeleri tamamlandı. İlçe sakinlerinin en yoğun talepleri arasında yer alan çöp konteynerleri de geri dönüşüme uyumlu, estetik şekilde tasarlanarak yüzden farklı noktaya konuşlandırıldı. Geçen sürede iki yeni parkın kazandırıldığı Kağıthane’de birçok park da yenilendi. Daha yeşil bir Kağıthane için 3 binin üzerinde fidan toprakla buluşturulurken 600’e yakın erişkin ağaç dikimi yapıldı. Özellikle çevre konusunda yapılan çalışmalar vatandaşların büyük beğenisini kazandı.

Çocuk ve Gençlere Özel Çalışmalar Dikkat Çekiyor

Kağıthane Belediyesi’nin çocuk ve gençlere özel hazırladığı projeleri de yakında hizmete açılacak. Bu kapsamda Çocuk Kütüphanesi, youtuberlar için özel stüdyo ve Uzay Evi projeleri çocuk ve gençlerin eğitim ve sosyal hayatına büyük fayda sağlayacak. Yanı sıra belediye tarafından geçtiğimiz yaz mevsiminde ilçedeki tüm okullarda bakım ve onarım çalışmaları yapıldı. Kendisi de bilgisayar mühendisi ve aynı zamanda akademisyen olan Başkan Mevlüt Öztekin özellikle gençlerin okumasına büyük önem veriyor. Kağıthane Belediyesi üniversiteli bine yakın gence 800’er TL eğitim yardımında bulunurken, ihtiyaç sahibi ilköğretim ve ortaöğretim öğrencilerinin tamamına çanta ve kırtasiye ürünleri dağıttı. Ayrıca belediyeye bağlı kültür merkezlerinin kütüphanelerinde gençler, bir arada üniversite sınavına hazırlanırken ücretsiz internet ve ikramlardan yararlanıyor. Belediye çatısı altında gençlere üniversite hazırlık, yabancı dil ve hobi kursları da ücretsiz şekilde veriliyor.

Sporun Merkezi Şampiyonların Adresi Kağıthane

Son aylarda spor alanında yaptığı çalışmalar ulusal ve uluslararası alanda takdir toplayan Kağıthane Belediyesi 2020 Tokyo Olimpiyatları’na hazırlanıyor. Sporcuhane projesini hayata geçiren belediye, karate alanında Dünya ve Avrupa şampiyonlukları bulunan sporcuları Kağıthane Belediyesi Spor Kulübü çatısı altında renklerine bağladı. Ayrıca belediyeye bağlı spor tesislerinden 8 ayda 7 bin 500 yetişkin vatandaş faydalandı. Çocuk ve gençlere sporu sevdirmeyi amaçlayan belediye, spor okullarında 24 farklı branşta 11 bin çocuk ve gence ücretsiz spor eğitimi verdi. İlçedeki 24 amatör ve ferdi spor kulübüne de nakdi yardımlar ve ulaşım desteği sağlandı.

Kadim Şehir Kağıthane Kültürel Değerlerini Yaşatıyor

Tarihten bugüne kadim medeniyetlere ev sahipliği yapan Kağıthane’de mayıs ayında Geleneksel Sadabad Yaz Etkinlikleri düzenlendi. Etkinlikler kapsamında cirit, güreş ve okçuluk dalında birçok sporcu ve sporsever yurdun dört bir yanından Kağıthane’ye geldi. Etkinlikler şehrin kültürel ve ekonomik hayatına büyük katkı sağlarken ata sporları da yaşatılmış oldu. Ekim ayıyla birlikte kültür sanat sezonunu açan Kağıthane Belediyesi her yaştan binlerce vatandaşı kültür merkezlerinde sanatla buluşturdu. Tamamen ücretsiz şekilde tiyatro, sinema, konser, 6D film, söyleşi, sergi ve atölye çalışmalarından oluşan etkinlikler Kağıthane’nin sosyal yaşamına hissedilir şekilde canlılık kattı.

Engelliler İçin Engelsiz Şehir

‘Engelli Dostu Kağıthane’ misyonuyla hareket eden Kağıthane Belediyesi 8 ayda engelliler yararına birçok projeyi hayata geçirdi. Son olarak 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’ne özel bir program düzenleyen Kağıthane Belediyesi birçok engelliyi ve ailesini güzel bir günde buluşturdu. Geçen yaz mevsiminde ilçedeki engellileri ve ailelerini Şile’de ağırlayan belediye, vatandaşların ulaşımdan yeme içmelerine tüm hizmetleri ücretsiz sunarak tatil yapmalarına imkan sağladı. Hasta ve engelli vatandaşlara psikolojik ve sosyal destek de sağlayan belediye ayrıca evde bakım hizmeti, aşevinden günde 2 öğün sıcak yemek ve hasta nakil araçlarıyla ulaşım desteği de verdi. Kağıthaneli engelli vatandaşlar belediyeye bağlı spor tesislerinde alanında uzman eğitmenlerden ücretsiz yüzme, basketbol, futbol ve jimnastik dersleri de alıyor. Bu sayede engelliler hem sosyalleşerek stres atıyor hem de sağlıklı kalıyor. Yine belediyeye bağlı yaşam beceri atölyelerindeyse engellilere özel görsel sanatlar, müzik, tiyatro alanında ücretsiz dersler veriliyor.

Kağıthane’de Kimse Kimsesiz Değil

Sosyal belediyecilik anlamında ilçedeki ihtiyaç sahibi vatandaşların her an yanında olan Kağıthane Belediyesi, Başkan Mevlüt Öztekin yönetiminde geçen 8 aylık sürede birçok kişiyi sevindirdi. Kağıthane Belediyesi'nin Sosyal Mağaza adını verdiği hizmet merkezinde her yaştan vatandaş için kıyafet, ayakkabı, oyuncak, kırtasiye ürünleri ve kitap bulunuyor. Vatandaşlar Sosyal Mağaza' ya gelerek kendi beğendikleri ürünleri hiçbir ücret ödemeksizin alabiliyor. Sosyal Mağaza' da daha önce hiç kullanılmamış orijinal ürünler bulunuyor. Kağıthane Belediyesi 8 ayda 6 binden fazla vatandaşın kıyafet, ayakkabı ve çocukların oyuncak ihtiyacını karşılarken 8 binden fazla öğrenciye de çanta ve kırtasiye yardımında bulundu. Yuva kuran ailelere eşya yardımlarında bulunan Kağıthane Belediyesi hastalaraysa tekerlekli sandalye, hasta yatağı, havalı yatak, akülü ve mekanik tekerlekli sandalye desteği sağladı. Vatandaşların acılı ve zor günlerinde yanlarında olan belediye; cenazelere taziye yemeği gönderirken ihtiyaç sahibi vatandaşlara aşevinden her gün 2 öğün sıcak yemeği evlerine kadar götürüyor. Kağıthane Belediyesi ayrıca haziran ayında 650 çocuğu sünnet ettirerek onlara unutamayacakları bir şölen hazırladı.

Can Dostlar Unutulmadı

Sadece insan odaklı değil, tüm canlıları da içine alan bir anlayışla çalıştıklarını belirten Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, sokak hayvanları yararına sürekli hayvanseverlerle istişare halinde olduklarını belirtti. Kağıthane Belediyesi tarafından son 8 ayda yapılan çalışmaların değerlendirildiği toplantıda; 720 sokak hayvanının kısırlaştırıldığı, 2883 aşılama, 3662 tedavi işlemi gerçekleştirildiği bilgisi verildi. 33 sokak hayvanı sahiplendirilirken 67 olan besleme noktası sayısı 120’ye çıkarıldı. Barınakların kışa hazırlıkları tamamlandı. Besleme noktalarına her gün düzenli olarak mama ve su bırakılıyor. Türkiye’de az sayıdaki hayvan ambulanslarından bir tanesi de Kağıthane Belediyesi’nde bulunuyor. Tam donanımlı hayvan ambulansı ile ekipler acil durumlarda sokak hayvanlarının olay yerinde imdadına yetişiyor.

Yaklaşık 2 saat süren değerlendirme toplantısında personelin de fikirlerine başvuruldu. Başkan Öztekin bu tarzda benzer toplantıları devamlı hale getireceklerini belirterek; ‘’ Kağıthane Belediyesi olarak 1819 kişiden oluşan çalışma arkadaşımızla 500 bin kişilik Kağıthane’ye hizmet ediyoruz. Arkadaşlarımızın kurumunu daha yakından tanıması ve motivasyonlarını arttırmak adına böylesi bir toplantıyı belediye bünyesinde ilk kez gerçekleştirdik. Çalışma arkadaşlarımızla bir aile huzuru ortamında hizmetlerimizi sürdüreceğiz. Kağıthane ve Kağıthaneliye yakışan hizmeti en iyi şekilde yapmaya gayret edeceğiz. Projelerimizi hayata geçirmeye başladık. Önümüzdeki 4 yıllık süreçte inşallah sözünü verdiğimiz 53 projenin tamamını hayata geçirmiş olacağız.’’ dedi.