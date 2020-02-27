Tesak’ta Buluşmalar

MART PROGRAMI

Her hafta Çarşamba günü iki konuşmacının katılacağı söyleşi dizisinin Mart programı Beliz Güçbilmez ve Onur Saylak’ın, “Tiyatro ve Sinema İlişkisine Bugünden Bakmak”; Tuğçe Isıyel ve Mustafa Avcı’nın, “Sessizlikten Gürültüye”; Seval Şahin ve Özgür Taburoğlu’nun “Tanpınar Okumaları: Talih ve Bilinçdışı” konu başlıklarıyla devam edecek.

NİSAN PROGRAMI

Sosyal, bilimsel ve güncel içeriklerle hazırlanmış “Buluşmalar” programının Nisan ayı programı ise şöyle: Program Esra Aliçavuşoğlu ve Marvus Graf’ın “Çağdaş Sanatın Tuhaf Stratejileri” başlıklı söyleşisiyle başlıyor. Nisan ayı boyunca her hafta Çarşamba günü saat 18.00’de gerçekleşecek program C. Cengiz Çevik ve Armağan Ekici’nin “Çeviri Kültürü”; Türkay Demir ve Hakan Bıçakçı’nın “Tekinsiz Durum: Kişinin Kendisiyle Karşılaşması”; Çimen Günay ve Erkol-Fatih Artvinli’nin “Öteki: Deli ve Edebi”; Tülin Ural ve Hakan Kaynar’ın “Gündelik Hayatımızın Tarihi: Şehir ve Modernleşme” söyleşileriyle devam edecek.

TESAK: Caferağa Mahallesi Rıhtım Caddesi No:2/3 Eski Başkanlık Binası (Beşiktaş iskelesi Karşısı) Kadıköy/ İstanbul - (216) 337 86 54-55 - http://www.kbtesak.org/