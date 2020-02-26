Kraliçe Lear Filmi Özel Gösterimi Kadıköy’de

Kraliçe Lear filmi, Mersin Arslanköylü kadınlardan oluşan bir tiyatro grubunun Toroslar’da çıktığı bir aylık turneyi ve yol esnasında Shakespeare’in ‘Kral Lear’ oyununun ücra dağ köylerinde yavaş yavaş Kraliçe Lear’e dönüşmesini konu alıyor.

2005’te gösterime giren oyun filminden 14 yıl sonra yönetmen Pelin Esmer ile filmin Arslanköylü kadın kahramanları Kraliçe Lear’de tekrar bir araya geldi. Oyun’da rol alan tiyatrocu kadınlar Behiye, Cennet, Fatma, Ümmü ve Zeynep, Mersin Büyükşehir Belediye Tiyatrosu’ndan bir ekiple birlikte Shakespeare’in Kral Lear oyununu kendilerince uyarlayarak Mersin’in dağ köylerini dolaştı.

Oyun filminde kadınların köylerinde tiyatro kurup, kendi hayat hikâyelerinden esinlenerek hazırladıkları tiyatro oyununu kendi köylerinde sahnelemişti. Kraliçe Lear’da bu kez, Oyun filminde rol alan beş kadının Mersin civarında nüfusu en fazla 800 olan ücra dağ köylerinde 30 gün boyunca yaptıkları turne konu ediliyor. Ücretsiz gösterimin ardından yönetmen Pelin Esmer ve Arslanköylü tiyatrocu kadınlar seyircilerin sorularını yanıtlayacak.

Dünya prömiyerini 25. Saraybosna Uluslararası Film Festivali’nde yapan Kraliçe Lear filmi, 26. Adana Altın Koza Film Festivali’nden Yılmaz Güney Ödülü, SİYAD “Cüneyt Cebenoyan” En İyi Film Ödülü ve En İyi Müzik ödüllerini aldı.