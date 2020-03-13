Kadıköy Belediyesi’nden Corona Eylem Planı

BELEDİYE HİZMETLERİ MAHALLELERE TAŞINIYOR

Yurttaşların toplu alanlarda olmasını engellemek, toplu taşıma araçlarını en az şekilde kullanmasını sağlamak için 4 mobil araç da devreye girdi. Her gün farklı mahallelerde, merkezi bir alanda konuşlanacak araçlardan, belediyeye gelmeden bütün belediye hizmetleri verilebilecek.Ayrıca yine Belediye hizmet binasındaki yurttaş yoğunluğunu azaltmak amacıyla belediye dış birimleri de etkin bir şekilde kullanılacak. Toplu olarak çalışmaların yürütüldüğü TESAK, IDEA, Acıbadem Spor Kompleksi, Alzheimer Merkezi, Sosyal Yaşam Merkezi gibi üniteler de geçici süre kapatıldı.

Kadıköy Belediyesi’nin yeni hizmet politikası üzerine gelişmeleri sosyal medya hesapları üzerinden takip edebilirsiniz.