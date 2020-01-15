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Çocuklar Yarıyıl Şenliği’nde Kadıköy’de Buluşuyor

Kadıköy Belediyesi, yarıyıl tatilinde çocuklar için atölyelerden, çocuk oyunlarına, konserlerden, gösterilere bir birbirinden renkli etkinliklerle dolu bir şenlik hazırladı. Çocuklar ve onlarla birlikte ailelerinin de katılabileceği şenlik 18 Ocak – 2 Şubat tarihleri arasında gerçekleşecek

Çocuklar Yarıyıl Şenliği’nde Kadıköy’de Buluşuyor

Kadıköy Belediyesi, yarıyıl tatilinde çocuklar için atölyelerden, çocuk oyunlarına, konserlerden, gösterilere bir birbirinden renkli etkinliklerle dolu bir şenlik hazırladı. Çocuklar ve onlarla birlikte ailelerinin de katılabileceği şenlik 18 Ocak – 2 Şubat tarihleri arasında gerçekleşecek

haber 2
haber 2
15 Ocak 2020 Çarşamba 10:34
Çocuklar Yarıyıl Şenliği’nde Kadıköy’de Buluşuyor

Kadıköy Belediyesi’nin Halis Kurtça Çocuk Kültür Merkezi (HKÇKM), Kozyatağı Kültür Merkezi (KKM), Caddebostan Kültür Merkezi (CKM) ve Barış Manço Kültür Merkezi (BMKM)’nde 18 Ocak – 2 Şubat tarihleri arasında düzenlenen etkinliklerde çocuklar hem öğrenecek, hem de doyasıya eğlenecek.

Yarıyıl şenliği 18 Ocak’ta, HKÇKM’de eğitmen Eda Tomruk’un yönetiminde Zaman Makinesi adlı resim atölyesiyle başlayacak. Çocuklar bu atölyede “Bizden önceki insanlar nasıl yaşamış; icatlar nasıl ortaya çıkmış; eskiden hayvanlar nasılmış; tarihteki ilk yemek tarifi nedir?” gibi sorulara bir yandan resim çizerek bir yandan da eğlenerek yanıt bulacak.

ŞENLİKTE ÇOCUK KİTAP GÜNLERİ DE YER ALIYOR

Kadıköy Belediyesi’nin çocuklarda kitap okuma alışkanlığı kazandırmak için gerçekleştirdiği, bu yıl yedinci yılına giren Çocuk Kitap Günleri de şenlik kapsamında düzenleniyor. KKM’de 22 Ocak’ta başlayan ve Türkiye’nin önde gelen birçok yayınevinin çocuk kitaplarıyla katılım sağlayacağı Çocuk Kitap Günleri 26 Ocak’a kadar devam edecek.

BİRBİRİNDEN RENKLİ ETKİNLİKLER ÇOCUKLARI BEKLİYOR

Yarıyıl şenliğinde, her yaş grubu çocuk için etkinlik bulmak mümkün. Şenlikte renkli masal uyarlamalarının çocuklarla buluşacağı oyunların yanı sıra müzikaller, atölyeler, film gösterimleri, konserler, söyleşi ve seminerler yer alıyor. Çocuklar masal, karikatür, dans, resim, enstrüman, kukla, origami, jimnastik gibi atölyelerde gönüllerince eğlenirken, bir yandan da kısa animasyon film izleyebilecek, illüzyon gösterilerine katılabilecek, konser dinleyebilecek.

YETİŞKİNLER DE UNUTULMADI

Yarıyıl şenliğine çocuklarıyla birlikte katılan ebeveynler için de çeşitli etkinlikler bulmak mümkün. Çocuk Sağlığı Uzmanı, Psikolog Esra Savaşan’ın “App Kuşağı’nda Anne Baba Olmak”; Kamil Kasacı ve Esra Savaşan’ın “Kariyer Koçu Anne Babalar”; Uzman Psikolog Sibel Pilosof’un “Çocuklarınız Davranışları ile Size Ne Anlatmak İstiyor?” ve Uzman Psikolog Ece Topal’ın “Aile İçerisinde Birbirinizi Anlıyor musunuz?” adlı seminerleriyle Yarıyıl Şenliği’nde.

DAVETİYENİZİ ALMAYI, KAYIT YAPTIRMAYI UNUTMAYIN

Yoğun talep nedeniyle ücretsiz olan etkinliklere katılım davetiyelerle sağlanıyor. Davetiyeler, etkinlik tarihinden 5 gün önce HKÇKM gişesinden temin edilebilir. Ücretsiz atölyeler için ise atölye tarihinden 5 gün önce HKÇKM’nin web sayfasından ve KKM için 02166580014 numaralı telefondan rezervasyon yaptırmak gerekiyor. Özel tiyatro gruplarının birbirinden renkli öğretici ve eğlendirici programlarına katılım ise ücretli.

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