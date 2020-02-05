banner175
Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 12°
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
GÜNCEL SİYASET YAZARLARIMIZ EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK YAŞAM TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT İLÇELER TÜRKİYE MAGAZİN YEREL Asayiş
BİST
122451
ALTIN
299.083
DOLAR
5.9833
STERLİN
7.8115
EURO
6.5952
MHP'li Gökhan Arslan'dan milliyetçilik dersi...Güngören Belediye Meclisi karıştı
Son Dakika
MHP'li Gökhan Arslan'dan milliyetçilik dersi...Güngören...
Malatyalılar Dekan Prof. Dr.Özdemir’e Hayırlı Olsun Ziyareti Yaptı
Son Dakika
Malatyalılar Dekan Prof. Dr.Özdemir’e Hayırlı...
Avrasya Hastanesi Kalp Konseyi Önemli Konulara Değiniyor…
Son Dakika
Avrasya Hastanesi Kalp Konseyi Önemli...
TÜSAD’dan 4 Şubat Dünya Kanser Günü Açıklaması
TÜSAD’dan 4 Şubat Dünya Kanser...

Çevreye Emek Verenleri Buluşturan Kadıköy Çevre Festivali’ne Başvurular Başladı

Dünya Çevre Günü etkinlikleri kapsamında ‘Kentte Ekolojik Yaşam’ temasıyla gerçekleştirilen ve bu yıl dördüncüsü düzenlenecek Kadıköy Çevre Festivali’ne başvurular başladı. “Atıksız Yaşam” sloganıyla 5 - 7 Haziran 2020 tarihlerinde Selamiçeşme Özgürlük Parkında gerçekleşecek festivale katılımcı olmak için son başvuru tarihi 2 Mart 2020.

Çevreye Emek Verenleri Buluşturan Kadıköy Çevre Festivali’ne Başvurular Başladı

Dünya Çevre Günü etkinlikleri kapsamında ‘Kentte Ekolojik Yaşam’ temasıyla gerçekleştirilen ve bu yıl dördüncüsü düzenlenecek Kadıköy Çevre Festivali’ne başvurular başladı. “Atıksız Yaşam” sloganıyla 5 - 7 Haziran 2020 tarihlerinde Selamiçeşme Özgürlük Parkında gerçekleşecek festivale katılımcı olmak için son başvuru tarihi 2 Mart 2020.

haber 2
haber 2
05 Şubat 2020 Çarşamba 14:11
Çevreye Emek Verenleri Buluşturan Kadıköy Çevre Festivali’ne Başvurular Başladı
banner171

Doğaya duyarlı ve farkındalık oluşturmak isteyen tüm demokratik kitle örgütlerinin, sivil toplum kuruluşlarının, platform ve inisiyatiflerin katılımına açık olan Kadıköy Çevre Festivali’ne başvurular başladı. İlki 2017 yılında düzenlenen ve üç yılda 100 binin üzerinde doğa dostunun ziyaret ettiği festival bu yıl, 5 - 7 Haziran 2020 tarihlerinde Selamiçeşme Özgürlük Parkı’nda yapılacak. Türkiye’nin en kapsamlı ve en büyük Çevre Festivali’nde birey ve kurumlar, çevre sorunlarına çözüm oluşturmak, ekolojik yaşama dair örnekler sunmak amacıyla bir araya gelecek. Katılımcı kurumların stantları ile yer alacağı festival programının içeriği de her yıl olduğu gibi bu yıl da katılımcılarla birlikte belirlenecek. “Atıksız Yaşam” içeriğinin öne çıkarılacağı festivalde, günlük tüketim alışkanlıkları, al-kullan-at sistemi ile dünya kaynaklarını hızla tüketirken büyüyen atık sorunu, atıksız - sıfır çöp yaşamı, sürdürülebilir bir geleceğin nasıl inşa edilebileceği tartışılacak. Festivalde stant açmak, etkinlik düzenlemek (atölyeler, konserler, paneller, tiyatrolar, doğa gözlemleri gibi ) isteyen herkes, http://cevrefestivali.kadikoy.bel.tr/ adresindeki formu doldurarak başvuru yapabilir.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Çocuklar Yarıyıl Şenliği’nde Kadıköy’de Buluşuyor
Çocuklar Yarıyıl Şenliği’nde Kadıköy’de Buluşuyor
Kadıköy Belediyesi’ne ‘Şeker Okul’ İle Ödül
Kadıköy Belediyesi’ne ‘Şeker Okul’ İle Ödül
Kadıköy Belediye Başkanı’ndan Kadın Meclis Üyelerine Mektup
Kadıköy Belediye Başkanı’ndan Kadın Meclis Üyelerine Mektup
‘Kalender Karikatür Muhabbeti’ Ahmet Selçuk İlkan’ı Konuk Ediyor
‘Kalender Karikatür Muhabbeti’ Ahmet Selçuk İlkan’ı Konuk Ediyor
Kadıköy’ün İklim Elçileri, ‘Toprağın Ayak İzi’ni Tartışıyor
Kadıköy’ün İklim Elçileri, ‘Toprağın Ayak İzi’ni Tartışıyor

banner186

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    İstanbul Times Haber Merkezi

    Yeşiltepe Mah. 74 Sokak NO:3/A Kat : 1 Daire :1 Zeytinburnu-İstanbul

    0212 - 415 82 05

    2012 © by İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    banner169