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İSKİ’den Bilinçli Su Tüketimi Kampanyası

İSKİ, su tasarrufuna dikkat çekmek için kampanya başlattı. Sosyal medya ve TV'lerde yayınlanmak üzere çekilen 'kamu spotu'na, ünlü sanatçı Buray destek verdi.

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28 Şubat 2020 Cuma 13:10
İSKİ’den Bilinçli Su Tüketimi Kampanyası
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İSKİ, günde yaklaşık 3 milyon metreküp suyun tüketildiği İstanbul’da, suyun israfının önlenmesi, bilinçli olarak kullanımının özendirilmesini amaçlayan kampanya başlattı. Özellikle çocukları ve gençleri hedefleyen kampanyada, 'su tasarrufunun önemi' konusu ön plana çıkarıldı.

ŞARKICI BURAY'DAN DESTEK

İSKİ'nin başlattığı su tasarrufu kampanyasına ünlü sanatçı Buray'dan destek geldi. “Kamu Spotu” olarak hazırlanan bir videonun başrolünde şarkıcı Buray yer aldı. İki versiyon olarak hazırlanan videolar, 1 dakika ve 45 saniye sürüyor. Videoların içeriklerinde, özellikle okullarda muslukların açık unutulmaması ve suyun israf edilmemesi konusu ele alındı.

“Musluğu kapatın, geleceğin sesini açın. Su tasarrufu ile daha çok hayal gerçeğe dönüşsün” sloganlı film, İBB- İSKİ ve Buray'ın sosyal medya hesapları ile TV kanallarında yayınlanacak.

Kampanyayla birlikte, yüzde 10’luk bir tasarruf hedefleyen İSKİ, günde ortalama 300 bin metreküp suyu korumayı amaçlıyor.

İSKİ'DEN SU TASARRUFU YÖNTEMLERİ

Meyve ve sebzeler sürekli akan suyun altında değil, kaptaki bir su içinde yıkanabilir. Bu su, çiçek sulama vb. işlemler için de kullanılabilir.

Bulaşık ve çamaşırlar elde yıkama yerine makinede yıkanabilir. Makine tercihlerinde ise A+ kategorisinde tasarruf sağlayan makineler tercih edilebilir.

Banyo ve duş süreleri kısaltılarak önemli miktarda su tasarrufu sağlanabilir.

Araç yıkamalarında, suyu sürekli akıtmak yerine, geri dönüşümü olan otomatik yıkama makineleri tercih edilebilir.

El yıkama, diş fırçalama ve tıraş olma sırasında, sular boşa akıtılmamalıdır.

Bahçe sulamalarında, özellikle yaz aylarında buharlaşmanın etkisini azaltmak için sabahın erken saatleri ya da akşamın geç saatleri tercih edilebilir.

Dahili tesisatlarda su kaçaklarının olup olmadığı mutlaka kontrol edilmelidir.

Musluk bataryaları ile duş başlıkları, tazyikli su akmasını sağlayan ürünler ile değiştirilebilir.

Bulaşık ve çamaşırlar, makineler dolduğu zamanlarda yıkanmalı ve ekonomik modlar tercih edilmelidir.

Sifonlar, gerektiği kazar çekilmeli, küçük rezervuarı olan ürünler tercih edilmelidir. Şayet bu da mümkün değilse, rezervuarlar içerisine 1 litrelik şişe konulabilir, her sifon çekiminde 1 litre su tasarrufu sağlanabilir.

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