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Zeytinburnu Belediyesi işçisi Yavuz Selim Sertdemir , yaşamına son verdi

Zeytinburnu Belediyesi’nde memur olarak çalışan 33 yaşındaki Yavuz Selim Sertdemir, Şişli’deki evinde yaşamına son verdi.

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19 Şubat 2020 Çarşamba 12:46
Zeytinburnu Belediyesi işçisi Yavuz Selim Sertdemir , yaşamına son verdi
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Zeytinburnu Belediyesi’nde memur olarak çalışan Yavuz Selim Sertdemir (33), Şişli’deki evinde yaşamına son verdi. İş arkadaşlarının kendisine ulaşamaması üzerine Şişli Fulya Mahallesi'ndeki evine gidilen Sertdemir’in yaşamına son verdiği öğrenildi.

DHA'nın haberine göre Sertdemir'in iş arkadaşları, saat 15.00 sıralarında, telefonla ulaşamadıkları Yavuz Selim Sertdemir'in Fulya Mahallesi Çiğdem Sokak'ta bulunan yalnız yaşadığı evine gitti. Arkadaşları kapıyı çalmalarına rağmen açan olmayınca çilingir çağırdı.

Sertdemir’in cansız bedeni ile karşılaşan arkadaşlarının bildirmeleri üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Yavuz Selim S.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri inceleme ve savcı incelemesinin ardından Sertdemir'in cansız bedeni otopsi için, Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

MA'nın haberinde yer alan bilgiye göre ise iş arkadaşları, tek başına yaşayan Sertdemir’in Konya'daki ailesinin yanına yerleşmek için belediye başkanlığına defalarca tayin dilekçesi verdiğini ancak tayin dilekçesine sürekli ret cevabı aldığını söyledi.

Geçen yıl da Zeytinburnu Belediyesi tarafından işten çıkarılan temizlik işçisi Ömer Aşık, belediye önünde "Açım, geçinemiyorum. Çocuklarım aç" diyerek kendini yakmaya çalışmıştı.

Kaynak : Evrensel.net

Son Güncelleme: 19.02.2020 13:24
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